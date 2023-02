Brasil perde para Porto Rico e não confirma vaga no Mundial de Basquete

A seleção masculina de basquete foi derrotada por 92 a 90 por Porto Rico, na noite desta quinta-feira (23) no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), e desperdiçou uma das duas oportunidades que ainda tinha para garantir a sua classificação para a Copa do Mundo que será disputada na Indonésia, no Japão e nas Filipinas em agosto de 2023.

Fim de jogo em Santa Cruz do Sul, com vitória de Porto Rico por 92 a 90! O Brasil volta à quadra no domingo, às 21h10, diante dos Estados Unidos, novamente em Santa Cruz do Sul, e vai pela vitória para se classificar ao Mundial! pic.twitter.com/AykYgK26qm — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) February 24, 2023

O confronto foi muito equilibrado, com a vitória porto-riquenha sendo alcançada apenas no último lance da partida. Quando faltavam 24 segundos para o fim do jogo o placar marcava empate de 90 a 90. Tendo a posse de bola, Porto Rico não falhou e contou com o sangue frio de Waters, que acertou a cesta no estouro do cronômetro para decidir a partida.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Gustavo De Conti terá que derrotar os Estados Unidos, a partir das 21h10 (horário de Brasília) do próximo domingo (26), no seu segundo e último compromisso da última janela das Eliminatórias para o Mundial. O que facilita um pouco a missão da equipe brasileira é o fato de a equipe norte-americana não contar com atletas que atuam na NBA.