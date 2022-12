Brasil já perdeu nas quartas de final da Copa? Relembre o histórico

O Brasil enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 9, no estádio Cidade Educação, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

O histórico da seleção nessa fase de Copa não é um dos melhores, principalmente nas últimas edições. A fase de quartas de final existe desde a Copa de 1938, porém a Fifa alterou o formato em 1986 e as seleções agora disputam essa fase, após passar das oitavas de final.

Das 10 edições no formato de quartas de final de 1986, seleção foi eliminada quatro vezes. A última foi justamente na Copa da Rússia, onde o Brasil foi derrotado pela Bélgica por 2 a 1.

Veja o histórico do Brasil em quartas de final de Copa do Mundo

Copa de 1986 (México) - Brasil 1 (3) x (4) 1 França

Em 86, a seleção comanda por Sócrates, Zico e cia, foram eliminados para a França, de Michel Platini nos pênaltis. Na ocasião, Zico se lesionou e perdeu uma cobrança, porem no tempo normal.

Copa de 1994 (EUA) - Brasil 3 x 2 Holanda

Na copa dos EUA, a seleção brasileira enfrentou a Holanda nas quartas de final, vencendo o confronto por 3 a 2. Na ocasião, os gols foram marcados por Romário, Bebeto e Branco. Essa partida ficou marcada pela famosa comemoração do "embala" de Bebeto, além da cobrança de falta de Branco, que Romário desviou o corpo da bola. Copa de 1998 (França) - Brasil 3 x 2 Dinamarca Em 1998, a seleção brasileira venceu a Dinamarca nas quartas de final por 3 a 2. A equipe saiu perdendo, porem com dois gols de Rivaldo e um de Bebeto, a seleção conseguiu a classificação. Na sequência, a seleção iria desclassificar a Holanda nos pênaltis, porem acabou derrotado para França na final. A seleção brasileira chegou na França novamente como a atual campeã e favorita a repetir o título. Com Ronaldo Fenômeno como a grande estrela, o time comandado por Zagallo teve trabalho nas quartas de final e precisou bater a Dinamarca de virada, com gols de Bebeto e Rivaldo (duas vezes). Na sequência, o Brasil eliminou a Holanda na semifinal nos pênaltis e acabou derrotado pela França na decisão, por 3 a 0. Copa de 2002 (Coreia e Japão) - Brasil 2 x 1 Inglaterra Em 2002, a seleção enfrentou a Inglaterra nas quartas de final e venceu o jogo por 2 a 1 de virada. A equipe estava com 100% de aproveitamento e havia vencido a Bélgica nas oitavas. Rivaldo e Ronaldinho decretaram o triunfo brasileiro na ocasião. O segundo gol do Brasil, em cobrança de falta de Ronaldinho, é considerado um dos gols mais bonitos de Copas do mundo.

Copa de 2006 (Alemanha) - Brasil 0 x 1 França

20 anos depois, em 2006, o Brasil foi eliminado novamente pela França nas quartas de final. A equipe liderada pelo "Quadrado Mágico" formado por Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, não tiveram um bom desempenho e acabou perdendo a partida por 1 a 0. Na época, a seleção francesa perderia a final para Itália nos penaltis.

Copa 2010 (África do Sul) - Brasil 1 x 2 Holanda

Em 2010, a seleção novamente foi eliminada nas quartas de final. Dessa vez, a Holanda comandada por Sneijder e Robben, venceu o Brasil por 2 a 1. Na ocasião, Robinho abriu o placar no primeiro tempo, porem no segundo a seleção holandesa reagiu e virou o placar.

Copa 2014 (Brasil) - Brasil 2 x 1 Colômbia

A seleção comandada por Neymar e cia, venceu a Colômbia por 2 a 1 nas quartas de final em 2014. Na época, a Colômbia era uma das sensações da copa, principalmente após eliminar o Uruguai nas oitavas. Thiago Silva e David Luiz decretaram a vitória brasileira, em jogo que ficou marcado pela entrada de Zuñiga em Neymar, que o tirou da Copa do Mundo.

Copa 2018 (Rússia) - Brasil 1 x 2 Bélgica

Na última Copa, a seleção foi eliminada pela Bélgica nessa fase de quartas de final. Na ocasião, a famosa "geração Belga" com Hazard, De Bruyne, Lukaku e cia, venceu o Brasil por 2 a 1. Essa foi a primeira copa de Tite no comando da seleção.

