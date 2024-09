Japão realizará eleições gerais em 27 de outubro

O Japão realizará eleições gerais no próximo dia 27 de outubro, graças a uma antecipação provocada pela mudança de liderança no atual partido governista, que na última sexta-feira realizou primárias internas nas quais Shigeru Ishiba foi o vencedor, o que também o torna o próximo primeiro-ministro.

"Se no dia 1º de outubro eu for validado como primeiro-ministro, formarei o governo imediatamente. Penso que é importante pedir a confiança do povo japonês, por isso irei dissolver as câmaras e haverá eleições em 27 de outubro", anunciou Ishiba em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

Ishiba, de 67 anos, venceu outros oito candidatos nas eleições primárias do Partido Liberal Democrata (PLD), o que o tornou o novo líder da legenda e, consequentemente, o próximo primeiro-ministro, já que no país asiático este cargo é ocupado pelo líder do partido mais votado e o PLD tem uma grande maioria parlamentar.

O novo gabinete nomeado por Ishiba, cujo novo cargo deverá ser ratificado na terça-feira na Dieta (Parlamento japonês), terá nas suas fileiras dois ex-primeiros-ministros, Hiroshi Moriyama (2020-2021) como vice-presidente do partido e Taro Aso (2008-2009) como conselheiro.

O Ministério da Defesa será chefiado por Gen Nakatani, com experiência na área, por ter atuado no mesmo cargo entre 2014 e 2016, além de ter sido chefe da Agência de Defesa, antecessora do atual ministério, em 2001.

Katsunobu Kato, ex-ministro da Saúde e considerado próximo do falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe (2012-2020), será o novo ministro das Finanças.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores do Japão será liderado por Takeshi Iwaya, ex-ministro da Defesa e ex-vice-ministro das Relações Exteriores.

Shigeru Ishiba, que anteriormente foi ministro da Defesa e da Agricultura e Pesca e secretário-geral do conservador PLD, tem uma popularidade de 52%, segundo uma sondagem publicada hoje pelo jornal japonês “Mainichi".