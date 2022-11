Brasil é (ainda mais) favorito nas casas de apostas ao título do Catar

Enquanto as seleções disputam a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, a cotação das candidatas ao título se alterou nas casas de apostas em relação ao início do torneio. Mas nem tanto.

Na média principal das plataformas galera.bet, Esportes da Sorte e Casa de Apostas, o Brasil se tornou ainda mais favorito. Se antes do início da competição as odds estavam numa média de 5,50 reais, agora diminuíram para 3,50 reais.

Ou seja, o torcedor que apostar 1 real na vitória do Brasil leva 3,50 reais se o título se confirmar.

Antes da Copa, por exemplo, a Inglaterra aparecia em segundo, pagando 6,50 reais para cada 1 real gasto. Agora, está em quarto, pagando 9,40 reais.

A França, que estava en terceiro com odd de 7 reais, passou para segundo, com odd de 6,60 reais. 30A Espanha, que era apenas a quinta colocada antes da Copa, pagando 9 reais para cada 1 real, agora é a terceira, com odd de 7,60 reais.

A Argentina, que era a quarta colocada, com odd de 8 reais, agora aparece em quinta, com 10 reais.

Vale lembrar que a cotação de cada seleção é alterada rodada após rodada, estando sujeitoas a mudanças a qualquer momento com o andamento da competição. Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de "odds") são complexos e detalhados.

Para chegar até os números finais - que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos -, além de uma grande base de dados, a empresa também afirma utilizar softwares modernos, uso de tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.

Cotação antes da Copa

1 - Brasil (R$ 5.50 para cada R$ 1 gasto)

2 - Inglaterra (R$ 6.50)

3 - França (R$ 7.00)

4 - Argentina (R$ 8.00)

5 - Espanha (R$ 9.00)

Cotação atual

1 - Brasil (R$ 3.50 para cada R$ 1 gasto)

2 - França (R$ 6.60)

3 - Espanha (R$ 7.60)

4 - Inglaterra (R$ 9.40)

5 - Argentina (10.00)

As plataformas também tem inovado para cativar ainda mais fãs apostadores. A Casa de Apostas, por exemplo, resolveu elevar a odd da aposta no hexa. Antes pagando 5 em caso de título do Brasil, agora a conquista tão esperada pagará 10 reais para cada real investido, se consolidando como a maior odd do mercado para a seleção.

"Para nós, como uma casa de apostas brasileira, não poderíamos deixar de demonstrar nossa confiança na seleção. Estamos otimistas e queremos que o torcedor também esteja. Essa odd 10 é também uma forma de demonstrar esse apoio. Além disso, é uma maneira de, se o Brasil for campeão, o apostador ter mais um motivo para comemorar", disse Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.

Já o galera.bet tem feito algumas promoções em dias de jogos da seleção brasileira. Na última, realizou um free bet: a cada gol do Brasil na partida, o apostador acumulava 5 reais em uma aposta bônus, sendo creditada logo no dia seguinte.

No Esportes da Sorte, a empresa tem feito algumas ações, em situações específicas, como a 'Turbinada da Sorte' que é uma promoção fixa que aumenta a cotação em ate 20% para a múltipla de quatro jogos com odd acima de 1,70 reais por jogo, além de palpites grátis para alguns jogos da Copa.

