Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Botafogo-SP e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 1º de fevereiro, às 20h30, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e HBO Max.

Invicto na competição, o Palmeiras chega ao duelo com 12 pontos somados, ocupando a vice-liderança do Paulistão, atrás apenas do Novorizontino. Na última rodada, o time comandado por Abel Ferreira empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, em jogo válido pela estreia do Brasileirão. Já o Botafogo-SP, jogando em casa, busca surpreender e se aproximar do G-2 do Grupo D.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo-SP x Palmeiras hoje pelo Paulistão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Botafogo-SP e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

Como assistir online o jogo Botafogo-SP x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max e CazéTV no YouTube.

Prováveis escalações de Botafogo-SP x Palmeiras

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati): Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Everton Morelli e Rafael Gava; Jefferson Nem, Léo Gamalho e Kelvin (Maranhão).

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan (Riquelme), Flaco López (Sosa) e Vitor Roque.