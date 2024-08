Botafogo x Flamengo: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Botafogo recebe o Flamengo neste domingo, 18, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro e será transmitido ao vivo no Premiere.

O Botafogo, líder da competição com 43 pontos, busca manter sua posição no topo da tabela. Já o Flamengo, atualmente em 3º lugar com 41 pontos, quer encurtar a diferença para o rival carioca e continuar sua perseguição pelo título.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Botafogo x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online pela Cazé TV (YouTube).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.