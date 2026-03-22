Botafogo demite Martín Anselmi e busca novo rumo para temporada 2026

O Botafogo anunciou neste domingo, 22, a demissão do técnico Martín Anselmi. A decisão foi tomada após reunião da diretoria, um dia depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota oficial, o clube informou que não identificou “a evolução, o progresso e os resultados esperados de um clube campeão” e considerou necessária uma mudança para alcançar os objetivos da temporada 2026. O treinador do sub-20, Rodrigo Bellão, assume o comando da equipe de forma interina até a contratação de um novo técnico.

Martín Anselmi deixa o Botafogo após 18 jogos

Anselmi foi demitido do Flamengo após 18 partidas no comando: sete vitórias, dois empates e nove derrotas, além de 20 gols marcados e 20 sofridos.

Na chegada ao estádio antes da partida contra o Bragantino, no sábado, o ex-treinador do time carioca reconheceu a pressão por resultados e citou fatores extracampo que, segundo ele, impactaram o desempenho da equipe em 2026, como o transfer ban e problemas físicos no elenco.

Temporada irregular e eliminação na pré-Libertadores

O Botafogo foi eliminado na terceira fase da Pré-Libertadores após derrota para o Barcelona de Guayaquil, em casa. No cenário nacional, a equipe alternou resultados no Campeonato Brasileiro e também sofreu revés por 3 a 0 para o Flamengo.

Apesar da conquista da Taça Rio no início do ano, o desempenho gera gerou insatisfação interna e acelerou a demissão de Martín Anselmi.