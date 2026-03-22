Esporte

Botafogo demite Martín Anselmi e busca novo rumo para temporada 2026

Decisão foi tomada neste domingo, 22; diretoria cita falta de evolução e resultados abaixo do esperado.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MARCH 14: Martin Anselmi, head coach of Botafogo, looks on prior to the match between Botafogo and Flamengo as part of Brasileirao 2026 at Estadio Olimpico Nilton Santos on March 14, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Getty Images)

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MARCH 14: Martin Anselmi, head coach of Botafogo, looks on prior to the match between Botafogo and Flamengo as part of Brasileirao 2026 at Estadio Olimpico Nilton Santos on March 14, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 14h09.

Última atualização em 22 de março de 2026 às 14h10.

O Botafogo anunciou neste domingo, 22, a demissão do técnico Martín Anselmi. A decisão foi tomada após reunião da diretoria, um dia depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota oficial, o clube informou que não identificou “a evolução, o progresso e os resultados esperados de um clube campeão” e considerou necessária uma mudança para alcançar os objetivos da temporada 2026. O treinador do sub-20, Rodrigo Bellão, assume o comando da equipe de forma interina até a contratação de um novo técnico.

Martín Anselmi deixa o Botafogo após 18 jogos

Anselmi foi demitido do Flamengo após 18 partidas no comando: sete vitórias, dois empates e nove derrotas, além de 20 gols marcados e 20 sofridos.

Na chegada ao estádio antes da partida contra o Bragantino, no sábado, o ex-treinador do time carioca reconheceu a pressão por resultados e citou fatores extracampo que, segundo ele, impactaram o desempenho da equipe em 2026, como o transfer ban e problemas físicos no elenco.

Temporada irregular e eliminação na pré-Libertadores

O Botafogo foi eliminado na terceira fase da Pré-Libertadores após derrota para o Barcelona de Guayaquil, em casa. No cenário nacional, a equipe alternou resultados no Campeonato Brasileiro e também sofreu revés por 3 a 0 para o Flamengo.

Apesar da conquista da Taça Rio no início do ano, o desempenho gera gerou insatisfação interna e acelerou a demissão de Martín Anselmi.

Acompanhe tudo sobre:Botafogo

Mais de Esporte

Com 1.612 partidas, LeBron James bate recorde de jogos na NBA

Vasco x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações

Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e prováveis escalações

Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mais na Exame

Mundo

EUA negam que Irã tenha abatido caça F-15 perto da ilha de Ormuz

ESG

Um Cristo Redentor de água é desperdiçado a cada seis segundos no Brasil

Marketing

Google, Magalu e Localiza levam debate sobre IA no marketing ao CMO Summit 2026

Brasil

Temporal no RS: Uruguaiana registra ventos de 85 km/h e 6 mil imóveis sem luz; veja vídeo