Botafogo demite Martín Anselmi e busca novo rumo para temporada 2026

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MARCH 14: Martin Anselmi, head coach of Botafogo, looks on prior to the match between Botafogo and Flamengo as part of Brasileirao 2026 at Estadio Olimpico Nilton Santos on March 14, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de março de 2026 às 14h09.
Última atualização em 22 de março de 2026 às 14h10.
O Botafogo anunciou neste domingo, 22, a demissão do técnico Martín Anselmi. A decisão foi tomada após reunião da diretoria, um dia depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Em nota oficial, o clube informou que não identificou “a evolução, o progresso e os resultados esperados de um clube campeão” e considerou necessária uma mudança para alcançar os objetivos da temporada 2026. O treinador do sub-20, Rodrigo Bellão, assume o comando da equipe de forma interina até a contratação de um novo técnico.
Anselmi foi demitido do Flamengo após 18 partidas no comando: sete vitórias, dois empates e nove derrotas, além de 20 gols marcados e 20 sofridos.
Na chegada ao estádio antes da partida contra o Bragantino, no sábado, o ex-treinador do time carioca reconheceu a pressão por resultados e citou fatores extracampo que, segundo ele, impactaram o desempenho da equipe em 2026, como o transfer ban e problemas físicos no elenco.
O Botafogo foi eliminado na terceira fase da Pré-Libertadores após derrota para o Barcelona de Guayaquil, em casa. No cenário nacional, a equipe alternou resultados no Campeonato Brasileiro e também sofreu revés por 3 a 0 para o Flamengo.
Apesar da conquista da Taça Rio no início do ano, o desempenho gera gerou insatisfação interna e acelerou a demissão de Martín Anselmi.