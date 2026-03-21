Botafogo vence Bragantino e encerra jejum de quatro jogos; veja gols decisivos

Quatro rodadas sem vencer chegam ao fim, enquanto Massa Bruta segue sem vitórias há seis jogos. (Wagner Meier/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de março de 2026 às 18h45.
O Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste sábado, 21, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado encerra uma sequência de quatro jogos sem vitória do time carioca na competição.
Com o triunfo, o Alvinegro chega a seis pontos e sobe para a 15ª posição na tabela do Brasileirão. Já o Massa Bruta amplia a fase negativa: são seis partidas sem vencer, permanecendo com oito pontos, na 12ª colocação.
O Botafogo saiu na frente após lance polêmico no início da partida. Joaquin Correa caiu na área após disputa com Gabriel, e o árbitro Lucas Casagrande mandou seguir. O VAR chamou para revisão, e o pênalti foi assinalado. Alex Telles cobrou com precisão e abriu o placar.
O Red Bull Bragantino pressionou em busca da igualdade. Lucas Barbosa criou as principais chances e obrigou o goleiro Raul a duas grandes defesas. Na terceira tentativa, o camisa 21 recebeu na área e finalizou na saída do goleiro para empatar.
A vitória do Botafogo contra o Bragantino representa alívio para o time comandado por Martín Anselmi, que não vencia desde a estreia, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 0.
O resultado recoloca o Botafogo na disputa por recuperação na Série A, enquanto o Bragantino segue pressionado na competição.