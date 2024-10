Bia Haddad triunfa nas duplas e garante vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Pequim

Após ser eliminada nas simples do WTA 1000 de Pequim, Beatriz Haddad Maia se recuperou e avançou nas duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a tenista paulistana de 28 anos, atual número 12 do ranking mundial, venceu com tranquilidade a húngara Timea Babos e a russa Yana Sizikova.

O confronto, realizado na madrugada de segunda para terça, terminou com parciais de 6/4 e 6/3 em 1h19.

O primeiro set foi bastante disputado, com ambas as duplas trocando quebras nos primeiros quatro games. No entanto, a brasileira e a alemã conquistaram uma nova quebra no quinto game e mantiveram a vantagem até fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, Bia e Laura aumentaram a pressão, quebrando o saque das adversárias logo no início. Conseguiram uma nova quebra no quinto game, abrindo 4 a 1, e, com essa vantagem, concluíram a partida ao vencer o set por 6/2.

Quando será o próximo jogo de Bia Haddad?

Após o jogo desta manhã, Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund vão enfrentar as italianas Jasmine Paolini e Sara Errani, que são favoritas no confronto.

Com as disputas na chave de duplas, a número 1 do Brasil mantém sua sequência de jogos, já se preparando para o WTA 1000 de Wuhan, na China, onde entrará em quadra na próxima semana.