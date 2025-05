Bia Haddad sofre com saque e perde de virada na estreia em Roland Garros Número 1 do Brasil foi quebrada seis vezes e eliminada pela americana Hailey Baptiste, 70ª do mundo

Bia Haddad: brasileira sofreu com o saque e foi derrotada de virada por 4/6, 6/3 e 6/1 (Clive Brunskill/Getty Images)