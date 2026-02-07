Bia Haddad cai no quali e fica fora do WTA 1000 de Doha

A tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada ainda no qualificatório do WTA 1000 de Doha. Na manhã deste sábado, 7, a brasileira foi derrotada pela russa Anastasia Zakharova, 107ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, e não avançou à chave principal do torneio disputado no Catar.

Bia iniciou melhor a partida e abriu 2/0 no primeiro set, mas não sustentou a vantagem. Zakharova devolveu a quebra, equilibrou o jogo e voltou a quebrar o saque da brasileira na reta final da parcial, fechando em 6/4.

Segundo set repete roteiro

O segundo set seguiu dinâmica semelhante. A brasileira tentou reagir, mas sofreu duas quebras de serviço e viu a adversária administrar a vantagem até confirmar a vitória e a vaga na chave principal.

Jockey Club de SP é obrigado a pagar dívida com dinheiro de torneio de tênis

Com o resultado, Bia deixa de disputar o torneio pela quinta vez. Sua melhor campanha em Doha foi em 2023, quando chegou às quartas de final, após vitórias sobre Paula Badosa e Daria Kasatkina, sendo eliminada por Jessica Pegula.

Histórico recente em Doha

Nas duas últimas temporadas, em 2024 e 2025, a brasileira caiu logo na estreia da chave principal. A última vez que precisou passar pelo qualificatório havia sido em 2022; naquela edição, avançou ao torneio principal, mas foi eliminada na primeira rodada por Amanda Anisimova.

A eliminação deste sábado mantém Bia fora da chave principal do WTA 1000 de Doha em 2026.