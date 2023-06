Atual 9 da seleção, Richarlison reforça titularidade com números positivos; veja comparação

Sem papas na língua, a declaração de Richarlison viralizou. Ao afirmar em coletiva de imprensa da seleção brasileira que "a 9 é dele" e se intitular "homem gol", gerou um longo debate nas redes sociais sobre se o atleta merece usar o número histórico. Mas os números comprovam que sim, pelo menos neste momento. Isso porque, desde que estreou com a Canarinho, ninguém marcou mais gols que ele.

" A 9 já é minha, po! Não tem que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo título. Todos aqui na Seleção sabem que aqui eu sou o homem gol. Então não tem porque ficar escolhendo camisa — declarou.

Estreia de Richarlison

Richarlison estreou pelo Brasil no dia 7 de setembro de 2018, na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, em amistoso. Desde então, entre idas, vindas, lesões e convocações, anotou 20 gols no total. Isso o transforma no principal artilheiro da seleção brasileira neste período, empatado com Neymar.

O Top-3 é completo por Roberto Firmino, que marcou 11 gols desde a data de estreia de Richarlison pela seleção brasileira. Já Gabriel Jesus, com nove, e Raphinha, com cinco, fecham as primeiras colocações deste ranking.

Para os amistosos desta Data-Fifa, o técnico Ramon Menezes projeta usar Richarlison como titular no ataque do Brasil. A partida contra a seleção de Guiné ocorre no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), em Barcelona. Três dias depois, enfrenta Senegal, no José Alvalade, em Lisboa