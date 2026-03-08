Esporte

Atleta morre após mal súbito durante prova de triathlon em Curitiba

Participante teve uma parada cardiorrespiratória na etapa de ciclismo da prova, que reuniu cerca de 1,5 mil atletas na estreia do evento na capital paranaense

Publicado em 8 de março de 2026 às 21h02.

Um atleta morreu neste domingo, 8, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o Ironman 70.3 Curitiba, prova de resistência realizada entre Araucária, na região metropolitana, e Curitiba.

Segundo a organização, o competidor passou mal durante a etapa de ciclismo. A equipe médica que acompanhava o percurso fez o primeiro atendimento ainda no local, antes do encaminhamento para uma unidade hospitalar em Araucária.

O atleta foi levado para atendimento médico, mas não resistiu.

A edição de 2026 marcou a estreia da disputa na capital paranaense. O Ironman, circuito internacional de provas de resistência, é uma das marcas mais conhecidas do triatlo, modalidade que combina natação, ciclismo e corrida.

Prova estreou em Curitiba com 1,5 mil inscritos

Segundo a organização, o evento reuniu cerca de 1,5 mil atletas e tinha expectativa de atrair quase 8 mil pessoas, considerando os acompanhantes. A conta foi feita com base na projeção mínima de quatro acompanhantes por participante.

O percurso da prova incluiu 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no Parque Barigui, em Curitiba. A morte ocorreu no dia em que a cidade sediava pela primeira vez a versão 70.3 da competição.

O caso levou a organização a reforçar, em nota, que o atendimento foi iniciado ainda durante o trajeto. Até o momento, não foram divulgadas outras informações oficiais sobre as circunstâncias do mal súbito.

