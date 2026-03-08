Atleta morre após mal súbito durante prova de triathlon em Curitiba

Um atleta morreu neste domingo, 8, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o Ironman 70.3 Curitiba, prova de resistência realizada entre Araucária, na região metropolitana, e Curitiba.

Segundo a organização, o competidor passou mal durante a etapa de ciclismo. A equipe médica que acompanhava o percurso fez o primeiro atendimento ainda no local, antes do encaminhamento para uma unidade hospitalar em Araucária.

O atleta foi levado para atendimento médico, mas não resistiu.

A edição de 2026 marcou a estreia da disputa na capital paranaense. O Ironman, circuito internacional de provas de resistência, é uma das marcas mais conhecidas do triatlo, modalidade que combina natação, ciclismo e corrida.

Prova estreou em Curitiba com 1,5 mil inscritos

Segundo a organização, o evento reuniu cerca de 1,5 mil atletas e tinha expectativa de atrair quase 8 mil pessoas, considerando os acompanhantes. A conta foi feita com base na projeção mínima de quatro acompanhantes por participante.

O percurso da prova incluiu 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no Parque Barigui, em Curitiba. A morte ocorreu no dia em que a cidade sediava pela primeira vez a versão 70.3 da competição.

O caso levou a organização a reforçar, em nota, que o atendimento foi iniciado ainda durante o trajeto. Até o momento, não foram divulgadas outras informações oficiais sobre as circunstâncias do mal súbito.