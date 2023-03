Astro da NBA, Ja Morant é acusado de agredir um adolescente de 17 anos, diz jornal

Astro da NBA e do Memphis Grizzlies, o armador Ja Morant é acusado de agredur um jovem de 17 anos durante um jogo de basquete amador que aconteceu no verão passado, de acordo com o The Washington Post . O menino disse à polícia que foi atingido “12 ou 13 vezes”.

Durante o jogo, Morant teria dado vários socos na cabeça de um adolescente de 17 anos e o caso foi registrado. O incidente aconteceu na casa do armador. O atleta do Memphis Grizzlies também o teria ameaçado com uma arma visível na cintura.

Morant disse à polícia que estava agindo em legítima defesa depois que o menino jogou uma bola de basquete em sua cabeça. Também afirmou que o menino ameaçou “voltar e iluminar este lugar como fogos de artifício”, dando a entender que colocaria fogo em sua casa.

A estrela do Grizzlies apresentou um boletim de ocorrência sobre esse comentário, dizendo que era uma ameaça para sua família.

O agente de Morant, Jim Tanner, disse que as alegações são "rumores e fofocas sem fundamento sendo divulgados por pessoas motivadas a derrubar Ja e manchar sua reputação para seu próprio ganho financeiro