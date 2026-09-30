NBA avalia ofertas de até R$ 67 bilhões para nova franquia em Las Vegas

RESUMO | A NBA está prestes a definir a proposta vencedora para a criação de uma nova franquia em Las Vegas, em um pacote avaliado entre US$ 12 e US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 62 a R$ 67 bilhões), com previsão de estreia na temporada 2028/29 ao lado de um novo time em Seattle.

A NBA avança nas negociações decisivas para a expansão de sua liga e deve definir nos próximos dias a proposta vencedora para a constituição de uma nova equipe sediada em Las Vegas.

Segundo informações da ESPN, o negócio global — que engloba tanto o direito sobre a nova franquia quanto à construção de um moderno ginásio na cidade — está avaliado em uma faixa entre US$ 12 e US$ 13 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 62 a R$ 67 bilhões na cotação atual.

O plano da liga prevê a entrada de duas novas equipes a partir da temporada 2028/29: uma em Las Vegas e outra em Seattle.

Como parte do processo, o grupo que ficar na segunda colocação na disputa por Las Vegas terá prioridade para competir e assumir a futura franquia de Seattle. Atualmente, três poderosos consórcios de investidores estão sob análise da liga.

Conheça os três grupos finalistas na disputa

Nancy Walton Laurie & Bill Laurie: Nancy é herdeira da rede de hipermercados Walmart (filha do fundador James "Bud" Walton) e é casada com Bill Laurie, ex-proprietário do St. Louis Blues (da NHL). O casal reside em um subúrbio de Las Vegas e possui uma fortuna estimada pela revista Forbes em US$ 17 bilhões.

Nancy é herdeira da rede de hipermercados Walmart (filha do fundador James "Bud" Walton) e é casada com Bill Laurie, ex-proprietário do St. Louis Blues (da NHL). O casal reside em um subúrbio de Las Vegas e possui uma fortuna estimada pela revista Forbes em US$ 17 bilhões. Steve Apostolopoulos & Marc Lasry: Apostolopoulos é um bilionário canadense que tentou adquirir o Charlotte Hornets em 2023 e já investiu em outras franquias esportivas. Ele atua ao lado de Marc Lasry, ex-proprietário do Milwaukee Bucks e atual CEO da Avenue Capital, fundo de investimentos voltado ao ecossistema do esporte.

Apostolopoulos é um bilionário canadense que tentou adquirir o Charlotte Hornets em 2023 e já investiu em outras franquias esportivas. Ele atua ao lado de Marc Lasry, ex-proprietário do Milwaukee Bucks e atual CEO da Avenue Capital, fundo de investimentos voltado ao ecossistema do esporte. Bill Foley & Jerry Colangelo: Bill Foley tem fortuna de US$ 2,5 bilhões, com forte atuação no esporte local como dono do Bournemouth (Inglaterra) e do Las Vegas Golden Knights (NHL). Ele está associado a Jerry Colangelo, lendário ex-dirigente do Phoenix Suns, tetracampeão olímpico como gestor da seleção dos EUA e integrante do Hall da Fama da NBA.

O movimento de expansão da NBA

A NBA avança de forma consistente para ampliar seu mapa de franquias pela primeira vez em mais de duas décadas. O Conselho de Governadores da liga autorizou formalmente a exploração de propostas para a criação de duas novas equipes, estabelecendo como meta a estreia na temporada 2028/29. Com essa mudança, o torneio passará a contar com 32 franquias, rompendo o formato de 30 equipes mantido desde 2004.

As cidades escolhidas como principais candidatas para liderar esta nova era são Seattle e Las Vegas. No caso de Seattle, a expansão representa um resgate histórico e o tão esperado retorno da liga à cidade após a saída dos tradicionais SuperSonics (transferidos para Oklahoma City em 2008).

Segundo a ESPN, a praça é considerada estratégica devido ao seu enorme apetite por basquete e à infraestrutura moderna consolidada com o ecossistema de outras grandes ligas norte-americanas.

Paralelamente, Las Vegas consolida sua transformação em um polo global do esporte profissional — movimento impulsionado pela chegada recente de franquias da NHL, NFL e MLB —, contando com arenas de última geração e propostas bilionárias de consórcios empresariais para a compra dos direitos da nova franquia e construção de complexos esportivos.

Qual é o valor estimado para a criação da nova franquia em Las Vegas?

O acordo global, incluindo a franquia e a construção do ginásio, varia entre US$ 12 e US$ 13 bilhões (R$ 62 a R$ 67 bilhões).

Quando as novas equipes devem estrear na NBA?

A projeção da liga é que os novos clubes em Las Vegas e Seattle entrem em quadra a partir da temporada 2028/29.

Quais bilionários estão disputando a vaga em Las Vegas?

Os grupos concorrentes são liderados por Nancy Walton Laurie & Bill Laurie, Steve Apostolopoulos & Marc Lasry, e Bill Foley & Jerry Colangelo.

O que acontece com o segundo colocado no processo de Las Vegas?

A organização que terminar na segunda posição terá a oportunidade de assumir na sequência a nova franquia prevista para Seattle.