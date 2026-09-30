NBA avalia ofertas de até R$ 67 bilhões para nova franquia em Las Vegas

NBA vai deixar o formato atual com 30 franquias e passará a ter 32 na temporada 2028/2029. (David Berding/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19h29.
RESUMO | A NBA está prestes a definir a proposta vencedora para a criação de uma nova franquia em Las Vegas, em um pacote avaliado entre US$ 12 e US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 62 a R$ 67 bilhões), com previsão de estreia na temporada 2028/29 ao lado de um novo time em Seattle.
A NBA avança nas negociações decisivas para a expansão de sua liga e deve definir nos próximos dias a proposta vencedora para a constituição de uma nova equipe sediada em Las Vegas.
Segundo informações da ESPN, o negócio global — que engloba tanto o direito sobre a nova franquia quanto à construção de um moderno ginásio na cidade — está avaliado em uma faixa entre US$ 12 e US$ 13 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 62 a R$ 67 bilhões na cotação atual.
O plano da liga prevê a entrada de duas novas equipes a partir da temporada 2028/29: uma em Las Vegas e outra em Seattle.
Como parte do processo, o grupo que ficar na segunda colocação na disputa por Las Vegas terá prioridade para competir e assumir a futura franquia de Seattle. Atualmente, três poderosos consórcios de investidores estão sob análise da liga.
A NBA avança de forma consistente para ampliar seu mapa de franquias pela primeira vez em mais de duas décadas. O Conselho de Governadores da liga autorizou formalmente a exploração de propostas para a criação de duas novas equipes, estabelecendo como meta a estreia na temporada 2028/29. Com essa mudança, o torneio passará a contar com 32 franquias, rompendo o formato de 30 equipes mantido desde 2004.
As cidades escolhidas como principais candidatas para liderar esta nova era são Seattle e Las Vegas. No caso de Seattle, a expansão representa um resgate histórico e o tão esperado retorno da liga à cidade após a saída dos tradicionais SuperSonics (transferidos para Oklahoma City em 2008).
Segundo a ESPN, a praça é considerada estratégica devido ao seu enorme apetite por basquete e à infraestrutura moderna consolidada com o ecossistema de outras grandes ligas norte-americanas.
Paralelamente, Las Vegas consolida sua transformação em um polo global do esporte profissional — movimento impulsionado pela chegada recente de franquias da NHL, NFL e MLB —, contando com arenas de última geração e propostas bilionárias de consórcios empresariais para a compra dos direitos da nova franquia e construção de complexos esportivos.
O acordo global, incluindo a franquia e a construção do ginásio, varia entre US$ 12 e US$ 13 bilhões (R$ 62 a R$ 67 bilhões).
A projeção da liga é que os novos clubes em Las Vegas e Seattle entrem em quadra a partir da temporada 2028/29.
Os grupos concorrentes são liderados por Nancy Walton Laurie & Bill Laurie, Steve Apostolopoulos & Marc Lasry, e Bill Foley & Jerry Colangelo.
A organização que terminar na segunda posição terá a oportunidade de assumir na sequência a nova franquia prevista para Seattle.