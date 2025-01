Al-Nassr x Al-Okhdood: onde assistir e horário do jogo

O Al-Nassr enfrenta o Al-Okhdood nesta quinta-feira, 9, às 14h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad, pela 14ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será transmitida ao vivo pelo Canal GOAT no YouTube.

Com estrelas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Marcelo Brozović, o Al-Nassr busca a vitória para se manter entre os primeiros colocados na tabela. Atualmente, a equipe ocupa a quarta posição com 25 pontos. Já o Al-Okhdood, na 14ª colocação com 12 pontos, precisa de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

O técnico Stefano Pioli, do Al-Nassr, deve escalar: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte e Boushal; Al-Khaibari e Brozović; Ângelo, Otávio e Mané; Cristiano Ronaldo. Pioli não contará com os lesionados Sami Al-Najei e Ayman Yahya.

O Al-Okhdood, por sua vez, deve entrar em campo com: Vitor; Ferreira, Al Rubaie, Asiri e Khamis; Petros e Al Muwallad; Pedroza, Godwin, Koné e Bassogog. A equipe não possui desfalques significativos.

Confronto decisivo

Este jogo é crucial para ambas as equipes. O Al-Nassr, que busca retomar o caminho das vitórias após uma derrota na última rodada, quer consolidar sua posição no topo da tabela. Já o Al-Okhdood luta para evitar o rebaixamento e melhorar seu desempenho no campeonato.