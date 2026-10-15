Espionagem no ChatGPT? O que se sabe sobre o caso do gravador na OpenAI

RESUMO ＋ O engenheiro acusado de esconder um gravador na OpenAI tinha passagem só de ida para a Arábia Saudita, segundo documento judicial citado pela Bloomberg. A defesa afirma que a viagem já estava paga e contesta conclusões baseadas na nacionalidade do cliente. A acusação apresentada trata de interceptação ilegal de conversas; não há destinatário de eventuais gravações identificado publicamente.

Uma passagem só de ida para a Arábia Saudita entrou na argumentação dos promotores que investigam a instalação de um gravador escondido na OpenAI. O voo do engenheiro Abdulrahman Alfozan, de 35 anos, estava marcado para a segunda-feira, 12, três dias depois de sua prisão, segundo documento judicial citado pela Bloomberg.

A defesa contesta a interpretação: à Fortune, afirmou que a passagem já estava paga e que a prisão surpreendeu o engenheiro.

A informação sobre a viagem foi publicada pela agência na quarta-feira, 14. No pedido para manter o processo sob sigilo antes da prisão, os promotores argumentaram que Alfozan teria meios e incentivo para deixar os Estados Unidos caso soubesse antecipadamente da investigação.

A reserva foi apresentada como argumento de risco de fuga, e não como prova conclusiva de que ele estivesse fugindo.

Ao The National, o advogado William Pernik afirmou que ainda aguardava acesso às evidências e ressaltou que seu cliente é acusado de violar uma lei federal sobre gravações, não de furtar segredos comerciais ou atuar como agente estrangeiro. Para Pernik, a nacionalidade do engenheiro não sustenta as conclusões que passaram a acompanhar o caso.

Como o gravador foi encontrado?

A investigação começou depois que funcionários encontraram, em 30 de setembro, um dispositivo de gravação atrás de uma televisão em uma sala de reuniões de executivos, em São Francisco. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o aparelho estava conectado a uma porta USB e escondido em papel higiênico.

A instalação teria ocorrido por volta de 28 de setembro. De acordo com a acusação, a sala recebia discussões confidenciais sobre pesquisa, produtos, decisões estratégicas, relações comerciais e contatos com o governo. Alfozan, contratado como engenheiro em julho de 2025, não teria autorização para acessar o espaço ou participar daquelas reuniões.

O engenheiro foi preso em 9 de outubro e demitido pela OpenAI no mesmo dia. Sua primeira apresentação à Justiça ocorreu em 13 de outubro.

Quais evidências os investigadores citam?

A acusação reúne imagens de segurança, consultas a uma ferramenta de produtividade e registros de chatbot. Segundo os investigadores, Alfozan pesquisou endereços de prédios, salas, agendas e locais de reuniões de executivos e parceiros.

Uma conta de chatbot associada à esposa, que compartilhava identificadores e outros atributos com a conta do investigado, teria recebido perguntas sobre montagem e configuração de um gravador. As consultas abordavam gravação contínua, conexão Wi-Fi, escuta remota e criptografia do cartão de memória.

O documento também menciona perguntas com o identificador de rede específico do aparelho encontrado. Esses registros fazem parte da argumentação da investigação e ainda estão sujeitos à contestação da defesa.

Em 5 de outubro, imagens teriam mostrado Alfozan olhando atrás da televisão. Na mesma data, funcionários da segurança encontraram um segundo dispositivo semelhante em uma bolsa que continha sua carteira e identificação, segundo a acusação.

Por que o caso importa para a segurança da IA?

O episódio coloca em evidência uma forma de acesso a informações que não depende de invadir servidores: registrar o que as pessoas dizem em uma sala. Planos de produtos, decisões comerciais e discussões técnicas podem ser sensíveis mesmo quando código e bases de dados permanecem protegidos.

O Departamento de Justiça apresentou o caso como uma questão de segurança nacional e proteção da inovação americana. Essa interpretação das autoridades não equivale a uma demonstração de que houve espionagem para outro país.

A acusação criminal protocolada em 8 de outubro trata do uso ou tentativa de uso de um dispositivo para interceptar comunicações orais. O documento consultado não identifica um governo estrangeiro como responsável pela ação nem aponta quem receberia eventuais gravações.

O que a OpenAI diz ter protegido?

A empresa afirmou ter usado seus próprios modelos de inteligência artificial para analisar o dispositivo e identificar sua origem. Segundo a companhia, naquele momento não havia indícios de acesso indevido ou extração de pesos dos modelos, código-fonte ou dados de clientes.

Os pesos são parâmetros aprendidos durante o treinamento que ajudam a determinar o funcionamento dos modelos. A declaração sobre esses arquivos e sistemas não esclarece quais conversas, se alguma, o aparelho conseguiu registrar.

Os investigadores informaram que o conteúdo do dispositivo estava criptografado. O material público consultado não esclarece se houve recuperação de áudio ou transmissão de informações.

O que acontece agora?

A audiência sobre a manutenção da custódia está prevista para a segunda-feira, 19. Essa etapa não corresponde ao julgamento da acusação. Se condenado pelo delito apresentado, Alfozan pode receber pena máxima de cinco anos de prisão e multa de US$ 250 mil, segundo o Departamento de Justiça.

A defesa afirma que examinará as evidências e apresentará seus argumentos em juízo. Permanecem sem resposta pública as questões centrais: o aparelho capturou conversas? Houve transmissão? Quem receberia o material? E qual teria sido a motivação?