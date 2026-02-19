“X” na garrafa? Campanha aposta na logística reversa contra adulteração de bebidas

A crise do metanol acabou? O Ministério da Saúde diz que a situação está controlada, mas a insegurança com a adulteração de bebidas ainda assombra os brasileiros.
E 2026 não vai deixar o tema esfriar. Após o carnaval mobilizar milhões de foliões em diversas cidades, a agenda de grandes eventos está a todo vapor e o Brasil ainda se prepara para receber a tão esperada Copa do Mundo.
As celebrações significam consumo em escala de bebidas alcoólicas, seja em estabelecimentos como bares e restaurantes ou até nas ruas, o que amplia o risco de irregularidades e contaminação.
É nesse cenário que a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) acaba de lançar a campanha nacional "Bebida Legal, Garrafa Segura" e coloca um gesto simples no centro da estratégia: riscar a garrafa de vidro antes de descartá-la com um "X".
O objetivo? Promover a logística reversa e garantir a segurança do consumidor, visto que a raiz do problema está justamente na falta de gestão de embalagens pós-consumo e não destinação correta para a reciclagem.
Na prática, cada parceiro da Abrabe passa a receber um kit com uma caneta cortadora, luvas anticorte, óculos de segurança e manual de aplicação.
"Quando o ponto de venda descaracteriza a garrafa não-retornável, desmotiva o falsificador a reutilizá-la. É uma ação preventiva, simples, rápida e de alto impacto, ao alcance de todos os comerciantes de bebidas", afirma Cristiane Foja, presidente da Abrabe.
Para a executiva, a realidade do mercado ilegal exige que todos os elos da cadeia colaborem com a logística reversa. Entre 2024 e 2025, os casos investigados com apoio da organização saltaram de 77 para 318 e mais de 9.500 autoridades foram capacitadas para identificar ilegalidades no setor.
Após ser descaracterizada nos estabelecimentos, a garrafa segue para cooperativas de catadores como sempre deveria ser, passa por uma triagem e depois é reciclada.
A ação está integrada ao programa Glass Is Good, criado pela Abrabe há 15 anos e pioneiro na economia circular do vidro no Brasil. O programa atua com garrafas de bebidas alcoólicas recolhidas em bares, restaurantes e grandes eventos e hoje está presente em 24 estados, com 21 cooperativas e 63 parceiros logísticos.
"O vidro é um material 100% reciclável e rastreável, e seu uso fortalece o combate à ilegalidade e adulteração", reforça Cristiane.
Entenda: o gargalo está na garrafa
Quando um consumidor esvazia uma garrafa de vodka, uísque ou gin em um estabelecimento, aquela embalagem de uso único deveria ser quebrada e enviada para reciclagem. Vidro quebrado não tem valor para falsificadores — é apenas matéria-prima para novos produtos.
O problema está na garrafa intacta que escapa desse fluxo. Muitos estabelecimentos vendem as mesmas vazias com rótulos e tampas originais para intermediários. A falha na cadeia facilita que essas embalagens cheguem às mãos de quem adultera bebidas e as revende no mercado clandestino.
Para combater o problema, a rastreabilidade da cadeia é essencial, garante o CEO da Green Mining, Rodrigo Oliveira. A startup acredita que a solução está em transformar o que já funciona em casos isolados numa política nacional de gestão de embalagens. Entre as recomendações, estão:
- Obrigatoriedade de descaracterização: lei que determine a quebra imediata de garrafas não retornáveis em pontos de grande consumo, como bares, restaurantes e distribuidores, assegurando destinação direta à reciclagem;
- Rastreabilidade como padrão: sistemas digitais que registrem o ciclo completo da embalagem, da coleta à reciclagem, criando transparência e responsabilidade compartilhada entre todos os elos da cadeia;
- Valorização do catador: remuneração justa baseada em valores praticados pela indústria, eliminando intermediários que lucram com a opacidade e incentivando adesão ao modelo formal;
- Proibição de comercialização irregular: restrição legal à venda de grandes volumes de garrafas inteiras sem comprovação de destinação, cortando o fornecimento para falsificadores;
