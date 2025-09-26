Bússola

Um conteúdo Bússola

Baterias começam a virar requisito para investimento em energia solar – e empresas já notaram

Principal ponto de vantagem está na possibilidade de contornar taxa que é paga independentemente da geração de energia carente ou excedente

Sistemas solares 'on grid', ligados à rede elétrica pública, pagam uma taxa toda vez que acessam a rede (Brenda Sangi Arruda/Getty Images)

Sistemas solares 'on grid', ligados à rede elétrica pública, pagam uma taxa toda vez que acessam a rede (Brenda Sangi Arruda/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13h00.

Faça chuva ou faça sol, quem tem painel solar ainda precisa pagar pelo menos uma taxa: a Tarifa do Fio B. Estabelecida pela Lei 14.300, em 2022, ela é cobrada pela utilização da infraestrutura da rede elétrica. 

Quem gera menos energia do que consome, paga a Fio B ao usar a rede para receber o que ficou faltando. Quem gera excedente, paga para injetá-lo na rede e ganhar créditos com a distribuidora, mas – e aqui está o ‘pulo do gato’ – é possível contornar a taxa neste caso.

As baterias solares podem captar o excedente de geração de energia solar

Desta forma, o usuário não ganha créditos, mas fica com sua própria fonte armazenada e não precisa pagar a Fio B. Saber dessa possibilidade é importante para quem está no processo de decidir se vale a pena investir em energia solar

E empresas voltadas para energia renovável já estão de olho: foi a partir desta noção básica que a gestão da Solfácil baseou sua tomada de decisões para as estratégias mais recentes. 

Em março deste ano, a empresa investiu US$ 1 milhão para lançar seu portfólio de baterias solares, e já viu o volume das vendas dobrar no segundo trimestre.

Baterias solares começam a ser indispensáveis

Segundo a empresa, que é ecossistema plural de energia solar, os fatores determinantes para a crescente popularidade das baterias solares são:

  • A possibilidade de evasão da taxa Fio B – obviamente,
  • A de redução nos gastos com energia em horários de pico – no caso de empresas,
  • A proteção contra quedas de energia – em empresas e residências.

Falando do último, as quedas de energia, a demanda da Solfácil tem sido impulsionada principalmente por clientes residenciais em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco — estados que recentemente sofreram apagões

A demanda justifica a estratégia?

Segundo a Solfácil, muitos clientes da empresa, que já possuíam sistemas solares, estão retornando para adicionar baterias como retrofit. Enquanto isso, novos clientes têm adquirido baterias em conjunto com financiamento e seguro.

A empresa observa uma aceleração contínua ao longo do 3º trimestre e a considera evidência sólida de que não se trata de um pico pontual, mas de uma trajetória de expansão exponencial e sustentada.

“O que estamos vendo é o poder de um ecossistema em escala. Ao integrar financiamento, seguro e agora armazenamento, estamos criando um efeito multiplicador”, diz Brian Korgaonkar, CPO da Solfácil. 

Na esteira de decisões dentro dessa abordagem, a empresa acaba de anunciar parceria com a Unipower, um dos principais fabricantes brasileiros de sistemas de armazenamento de energia

A parceria se consolida com o lançamento do modelo de bateria em rack UPLFP48-100 EN, com instalação até sete vezes mais rápida e vida útil três vezes maior.

“Os clientes ganham mais conveniência e economia, os integradores expandem suas oportunidades de negócio e o mercado de solar e armazenamento acelera ainda mais”, conclui Korgaonkar. 

Acompanhe tudo sobre:EnergiaEnergia solar

Mais de Bússola

Gente&Gestão: você sabe o que é liderança intencional?

Parceria no setor de saúde cria estratégia para modernizar parques tecnológicos em medicina diagnóstica

Empreender no e-commerce não é fácil, mas a IA está mudando o jogo

Projeto de usina termelétrica a etanol mostra viabilidade e projeta atender 2 milhões de famílias

Mais na Exame

Brasil

Vamos focar na PEC da Segurança Pública e na reforma administrativa nos próximos meses, diz Motta

Mercados

Ibovespa opera estável com PCE dos EUA no radar

Carreira

TIME seleciona 2 brasileiros entre os 100 nomes mais influentes em IA

Future of Money

Segunda maior gestora do mundo, Vanguard avalia voltar atrás e liberar investimentos em cripto