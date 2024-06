TIM ultrapassa meta de reciclagem de resíduos sólidos prevista para 2025

Em 2023, a Tim alcançou a marca de cobrir todos os municípios brasileiros com a rede 4G e reciclou 96% dos resíduos sólidos, ultrapassando a meta prevista para 2025. A empresa reduziu as emissões de CO 2 em 80% nos escopos 1 e 2 em comparação com cinco anos atrás, e está em busca de soluções para mitigar os gases de efeito estufa no escopo 3, relacionado aos fornecedores.

O Instituto Tim, com dez anos de atuação, apoiou dez ONGs com 1 milhão de reais, beneficiando 700.000 pessoas. Mario Girasole, vice-presidente da Tim Brasil, prevê que, até o final de 2024, 60% da energia utilizada pela empresa será de fontes renováveis, com mais de 130 usinas em operação, superando as atuais 101 usinas.