SLC Agrícola investe R$ 160 milhões em práticas de descarbonização

Em 2023, a SLC Agrícola avançou na agricultura regenerativa, com duas fazendas certificadas pelo Regenagri — a maior área de soja e algodão das Américas. Investiu em reflorestamento em áreas arenosas, plantas de cobertura e proteção de 112.700 hectares, visando neutralidade de carbono até 2030. Foram aplicados 160 milhões de reais em práticas de descarbonização.

Em economia circular, quatro unidades já não contam com aterro sanitário e destinam seus resíduos para compostagem. Até 2028, todas as 22 unidades operarão assim. Na área social, a meta é ter 100% de funcionários com ensino fundamental completo até 2028. A empresa chegou a ter centenas de analfabetos em seu quadro; hoje, tem apenas um.