Tecnologia ReAl: a inovação da CBA que separa alumínio e plástico em embalagens

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) deu um passo importante rumo à economia circular. A empresa, que desde 1995 atua de forma integrada em todos os processos de produção do alumínio, desde a mineração até o produto final, incluindo a etapa de reciclagem, anuncia a tecnologia ReAl (Recycling Aluminium), uma inovação desenvolvida e patenteada pela CBA, com foco na reciclagem de embalagens multimateriais (cartonadas e flexíveis) que contêm alumínio.

A tecnologia permite a separação eficiente do alumínio e do plástico presentes nas embalagens, frequentemente utilizadas para armazenar alimentos, bebidas, medicamentos e cosméticos. A iniciativa está alinhada à estratégia da CBA de ampliar a circularidade e reduzir os impactos ambientais de suas operações, gerando valor para toda a cadeia produtiva, a sociedade e o meio ambiente.

Segundo Fernando Varella, diretor do Negócio Produtos Transformados e de Transformação Digital e Inovação da CBA, o grande diferencial da tecnologia ReAl é o fato de separar os dois materiais, o que historicamente era um desafio para o setor de embalagens. Com a tecnologia ReAl, é possível não apenas segregá-los mas também reciclá-los, mantendo as propriedades de ambos.

“O processo utiliza uma solução alcalina e permite que o alumínio reciclado volte à produção de novas folhas metálicas e o plástico seja utilizado em outras aplicações. Além disso, a tecnologia gera hidrogênio verde, uma fonte limpa de energia que pode ser reutilizada na planta industrial”, explica o executivo.

"O ReAl torna a reciclagem de embalagens multimateriais muito mais eficiente e transforma o setor de embalagens, além de abrir perspectivas para a cadeia de reciclagem" Fernando Varella, diretor do Negócio Produtos Transformados e de Transformação Digital e Inovação da CBA

Impacto grandioso

Os benefícios da tecnologia ReAl se estendem por diversas áreas. Ambientalmente, a tecnologia contribui para a redução do descarte de resíduos, diminui a pressão sobre os recursos naturais e incentiva a economia circular. Social e economicamente, a iniciativa gera oportunidades de trabalho e renda, especialmente para catadores, fortalecendo a cadeia de reciclagem no país. Além disso, abre novos horizontes para o setor de embalagens, tornando a reciclagem mais eficiente e rentável.

De acordo com a CBA, a inovação pode reciclar até 1,3 bilhão de embalagens por ano. O número, no entanto, pode ser expandido, dado o potencial brasileiro. “A tecnologia ReAl eleva o volume de embalagens recicladas e aumenta a qualidade do material reciclado, permitindo seu reaproveitamento em novas aplicações de alta qualidade”, analisa Varella

Para gerar um impacto sustentável grandioso, parcerias são fundamentais para a cadeia de reciclagem. A CBA tem como parceira a Tetra Pak, que encontrou na tecnologia ReAl uma oportunidade para aumentar a reciclabilidade de suas embalagens cartonadas e flexíveis.

Marco para o setor

O ReAl contou com um projeto piloto realizado no CNPEM – Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, localizado em Campinas (SP), além da parceria da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

“ReAl é uma inovação tecnológica transformadora, que redefine como vemos a reciclagem de embalagens multimateriais”, destaca Varella. “É um compromisso claro da CBA com a sustentabilidade, proporcionando um ciclo de reciclagem que reduz o uso de recursos naturais e minimiza as emissões de carbono”, avalia.