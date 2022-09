Santillana promove debate sobre sustentabilidade na educação

A Santillana Educação realizará, no próximo dia 14 de setembro, o debate virtual “Movimento Santillana Educação 2022 – O ESG em Debate” com gestores, docentes e comunidade acadêmica. O evento tem a participação de especialistas da EXAME. A empresa, líder em educação na América Latina, vem apostando na sensibilização da comunidade educativa, na produção de conteúdos específicos e na formação de professores para implantar uma agenda efetiva em prol da sustentabilidade nas escolas Brasil afora.

O objetivo é ampliar o engajamento de escolas e professores em iniciativas que promovam a Educação para o Desenvolvimento Sustentável e que sensibilizem a comunidade educativa para a importância da sustentabilidade. Para a empresa, um dos melhores caminhos para alcançar os compromissos dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) é uma educação que busque formar estudantes com os conhecimentos e competências necessárias para o enfrentamento dos desafios sociais e ambientais.

“É fundamental que os alunos da educação básica adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. Esse conhecimento tem um impacto na sociedade como um todo. A Santillana Educação vê uma potência transformadora na escola e quer contribuir, por meio de uma educação de qualidade, com uma sociedade mais inclusiva, diversa e equitativa”, afirma o Diretor Global de Comunicação e Sustentabilidade da Santillana, Luciano Monteiro, acrescentando que o compromisso com a sustentabilidade é antigo: há quase dez anos, o grupo publica seus dados de sustentabilidade por meio da holding Prisa, que é signatária do Pacto Global da ONU.

“É muito gratificante ver o compromisso da Santillana com a agenda ESG. Considerando seu tamanho e sua capilaridade, a Santillana tem o poder de difundir as boas praticas e conceitos ESG”. Renata Faber (head de ESG da Exame), que participará do debate, ao lado do jornalista da Exame Rodrigo Caetano, especializado em sustentabilidade.