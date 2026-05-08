R$ 5 milhões em IA e tecnologia: programa da ENGIE quer turbinar a energia solar no Brasil

A ENGIE Brasil acaba de dar um passo na direção de um parques solares mais inteligentes e eficientes.
A empresa assinou os três primeiros contratos do InovaSolar, programa de inovação aberto que recebeu 141 propostas de startups, universidades e institutos de pesquisa de todo o Brasil.
No total, R$ 5 milhões serão investidos nas iniciativas selecionadas, todas desenvolvidas no âmbito do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) da ANEEL.
Um deles é o projeto StringVision, desenvolvido pelo NEPEN e pelo Instituto Atlântico, ambos do Ceará, que propõe o uso de visão computacional para detectar falhas em tempo real nas caixas elétricas que centralizam a conexão dos painéis fotovoltaicos.
A solução promete ser mais assertiva do que os métodos de inspeção atuais e será testada no Conjunto Fotovoltaico Floresta, em Areia Branca (RN), ao longo de 12 meses.
Já o Centro de Pesquisa Lactec, do Paraná, vai desenvolver o Smart Tracker, uma ferramenta para prever danos e monitorar o comportamento estrutural dos trackers, estruturas que movimentam os painéis para acompanhar o sol ao longo do dia. O projeto tem duração de 18 meses e será aplicado em uma usina da companhia ainda a ser definida.
O terceiro contrato foi fechado com a startup catarinense The Insight, responsável pelo SolarCleanAI. Em seis meses, a empresa vai desenvolver uma plataforma que usa inteligência artificial e dados climáticos para otimizar o planejamento da limpeza de módulos fotovoltaicos. O piloto será no Complexo Solar Lar do Sol, em Pirapora (MG).
Inovação com recorte regional
Para a ENGIE, o programa tem uma dimensão territorial relevante. Os projetos selecionados contemplam 12 estados — de Alagoas ao Rio Grande do Sul —, e os próximos contratos devem ter foco especial no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões com grande potencial solar e que historicamente recebem menos investimento em inovação.
"Ao apoiar diferentes regiões, estamos estimulando soluções tecnológicas que aumentam a eficiência dos parques solares e fortalecem o desenvolvimento regional", afirma Guilherme Slovinski Ferrari, diretor de Energias Renováveis e Armazenamento da ENGIE.
Segundo o gerente de Gestão da Performance e Inovação da empresa, Mário Wilson Cusatis, o critério de seleção priorizou soluções com alto grau de maturidade tecnológica e aplicabilidade no curto prazo, o que garante que os resultados não fiquem restritos ao laboratório.
No fim do dia, a iniciativa reforça uma tendência crescente no setor energético: a de que a transição para fontes limpas não depende apenas de instalar mais painéis, mas de operar os que já existem com muito mais inteligência e eficiência.
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