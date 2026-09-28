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Seis empreendedoras brasileiras são anunciadas como finalistas do Bold Woman Award

Criado em 1972 pela Veuve Clicquot, a premiação global já homenageou mais de 450 lideranças em 27 países; edição no Brasil revela vencedoras em 12 de novembro, em São Paulo

As vencedoras das duas categorias do Bold Woman Award Brasil 2026 serão reveladas em cerimônia no dia 12 de novembro, em São Paulo (Divulgação)

As vencedoras das duas categorias do Bold Woman Award Brasil 2026 serão reveladas em cerimônia no dia 12 de novembro, em São Paulo (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14h38.

Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 14h42.

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Quais mulheres se destacam pela liderança, visão de futuro e capacidade de transformar mercados? Seis brasileiras chegaram à final de uma das premiações mais longevas dedicadas ao mundo do empreendedorismo feminino.

De negócios que vão do cuidado com a pele à valorização do cacau amazônico, elas lideram empresas que unem inovação, propósito e impacto real no mercado. 

O Bold Woman Award Brasil 2026, da Veuve Clicquot, teve a edição mais concorrida da história no país, com mais de 300 candidatas inscritas.

O prêmio é dividido em duas categorias: Bold Woman Award, para empresárias com histórico consolidado de sucesso, e Bold Future Award, voltado a negócios com menos de cinco anos de existência.

Criada em 1972, a premiação existe para reconhecer trajetórias inspiradas na história de Madame Clicquot, que assumiu o comando da Maison em 1805, aos 27 anos, após a morte do marido e em uma época em que elas nem sequer podiam ter conta bancária.

Ao longo de mais de cinco décadas, mais de 450 mulheres em 27 países foram homenageadas.

"Além de reconhecer grandes trajetórias, buscamos dar visibilidade a líderes que possam inspirar a próxima geração de mulheres a liderar com coragem, criatividade e propósito", diz Bruna Soares, gerente de marketing da Veuve Clicquot no Brasil.

O júri da edição deste ano reúne nomes como a fundadora da Rede de Mulheres Empreendedoras, Ana Fontes, e Marcella Zambardino, vencedora do prêmio em 2024 e criadora da Positiv.a.

Para Adriano Ciavdar, diretor de Marketing da Moët Hennessy Brasil, o reconhecimento vai além do simbólico: "O prêmio vai muito além de um reconhecimento, ele valida a força de mulheres que estão transformando o mercado e construindo o futuro".

As vencedoras das duas categorias serão anunciadas em cerimônia no dia 12 de novembro, em São Paulo. Em 2024, Marcella Zambardino e Mariana Torres, fundadora da Diversa Jobs, levaram os prêmios.

Conheça as finalistas

  • Giovanna Meneghel – Nude
    Cofundadora e CEO da marca brasileira de alimentos à base de aveia, alia sabor, inovação e transparência climática para promover escolhas de menor impacto ambiental.

Giovanna Meneghel, CEO da Nude

  • Marina Ratton – Feel
    À frente da marca de saúde íntima e bem-estar para mulheres 40+, busca ampliar o acesso à informação e romper tabus sobre perimenopausa e menopausa.

Marina Ratton

  • Renata Grando – Letrus
    Sócia e COO da edtech, atua na expansão de uma plataforma que desenvolve escrita e leitura de estudantes da educação básica por meio de inteligência artificial.

Renata Grando

  • Eduarda Lopes – KOTE Skincare
    Lidera a marca brasileira de skincare que combina clean beauty, ativos de alta performance e formulações desenvolvidas para a pele brasileira.

Eduarda Lopes

  • Martha de Sá – Violet Assessoria
    Comanda a plataforma de finanças climáticas que conecta capital a produtores, cooperativas e empresas dedicados à conservação e regeneração da natureza.

Martha de Sá

  • Noanny Maia – Cacauaré Amazônia
    Lidera a empresa que valoriza o cacau nativo de várzea, unindo conhecimento tradicional, inovação e geração de renda na Amazônia.

Noanny Maia

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