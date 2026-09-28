Seis empreendedoras brasileiras são anunciadas como finalistas do Bold Woman Award

Quais mulheres se destacam pela liderança, visão de futuro e capacidade de transformar mercados? Seis brasileiras chegaram à final de uma das premiações mais longevas dedicadas ao mundo do empreendedorismo feminino.

De negócios que vão do cuidado com a pele à valorização do cacau amazônico, elas lideram empresas que unem inovação, propósito e impacto real no mercado.

O Bold Woman Award Brasil 2026, da Veuve Clicquot, teve a edição mais concorrida da história no país, com mais de 300 candidatas inscritas.

O prêmio é dividido em duas categorias: Bold Woman Award, para empresárias com histórico consolidado de sucesso, e Bold Future Award, voltado a negócios com menos de cinco anos de existência.

Criada em 1972, a premiação existe para reconhecer trajetórias inspiradas na história de Madame Clicquot, que assumiu o comando da Maison em 1805, aos 27 anos, após a morte do marido e em uma época em que elas nem sequer podiam ter conta bancária.

Ao longo de mais de cinco décadas, mais de 450 mulheres em 27 países foram homenageadas.

"Além de reconhecer grandes trajetórias, buscamos dar visibilidade a líderes que possam inspirar a próxima geração de mulheres a liderar com coragem, criatividade e propósito", diz Bruna Soares, gerente de marketing da Veuve Clicquot no Brasil.

O júri da edição deste ano reúne nomes como a fundadora da Rede de Mulheres Empreendedoras, Ana Fontes, e Marcella Zambardino, vencedora do prêmio em 2024 e criadora da Positiv.a.

Para Adriano Ciavdar, diretor de Marketing da Moët Hennessy Brasil, o reconhecimento vai além do simbólico: "O prêmio vai muito além de um reconhecimento, ele valida a força de mulheres que estão transformando o mercado e construindo o futuro".

As vencedoras das duas categorias serão anunciadas em cerimônia no dia 12 de novembro, em São Paulo. Em 2024, Marcella Zambardino e Mariana Torres, fundadora da Diversa Jobs, levaram os prêmios.

Conheça as finalistas

Giovanna Meneghel – Nude

Cofundadora e CEO da marca brasileira de alimentos à base de aveia, alia sabor, inovação e transparência climática para promover escolhas de menor impacto ambiental.

Marina Ratton – Feel

À frente da marca de saúde íntima e bem-estar para mulheres 40+, busca ampliar o acesso à informação e romper tabus sobre perimenopausa e menopausa.

Renata Grando – Letrus

Sócia e COO da edtech, atua na expansão de uma plataforma que desenvolve escrita e leitura de estudantes da educação básica por meio de inteligência artificial.

Eduarda Lopes – KOTE Skincare

Lidera a marca brasileira de skincare que combina clean beauty, ativos de alta performance e formulações desenvolvidas para a pele brasileira.

Martha de Sá – Violet Assessoria

Comanda a plataforma de finanças climáticas que conecta capital a produtores, cooperativas e empresas dedicados à conservação e regeneração da natureza.