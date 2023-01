Proteção ambiental: BTG abre inscrições para 2º programa de aceleração de organizações

O BTG Pactual, banco de investimentos (do mesmo grupo que controla a EXAME), abre inscrições para a 2ª edição do programa de aceleração social para organizações que atuam com conservação dos biomas brasileiros, o BTG Soma Meio Ambiente – sejam elas com ou sem fins lucrativos. O processo selecionará 10 organizações entre Organizações da Sociedade Civil (OSC), Negócios Sociais e Cooperativas, com pelo menos um ano de atividade, CNPJ ativo no momento da inscrição e com foco em biodiversidade e conservação. O prazo para as inscrições vai até 17 de fevereiro.

Pensando no desenvolvimento dos empreendedores que atuam com agricultura familiar, resiliência climática e mais, os participantes selecionados terão acesso a mais de 70 horas de capacitação divididas ao longo de 5 meses. Liderança de alto impacto, modelo de negócios e sustentabilidade financeira serão alguns dos tópicos tratados por profissionais do setor. O BTG Soma também oferecerá mentorias com funcionários do próprio BTG Pactual.

“O BTG Soma desempenha um papel importante no terceiro setor, ao estimular o compartilhamento de conhecimento para fortalecer a gestão das organizações, sustentabilidade financeira, impulsionado o aumento do impacto das organizações sociais”, explica Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Segundo o banco, na primeira edição do BTG Soma voltada para a causa ambiental, realizada em 2022, as organizações participantes alcançaram, em média, 82,9% das metas estipuladas no início do processo – melhorando a gestão dos negócios. O programa conta com um comitê social, formado por nomes como Alex Atala, empresário e fundador do Instituto Atá, Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Boticário, e Alexandre Bossi, investidor e presidente da SOS Pantanal.

“Estamos muito felizes em abrir a segunda edição com foco em organizações com atuação no Meio Ambiente, resultado do sucesso da primeira edição, onde percebemos um grande salto nas instituições participantes, algumas delas, multiplicando seu impacto às comunidades atendidas”, complementa Juliana de Paula, diretora de responsabilidade social do BTG Pactual.

Para acessar o regulamento, basta clicar aqui.

