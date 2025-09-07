Projeto oferece oficinas de artesanato e educação sobre golpes bancários para pessoas 60+

A agência Muda Cultural lançou o projeto Faz a Conta, que oferecerá oficinas gratuitas de arte e artesanato para pessoas com 60 anos ou mais em 15 cidades brasileiras. A iniciativa, que acontece com apoio do Nubank, incluirá também uma websérie educativa sobre prevenção de golpes e fraudes financeiras direcionada ao público 60+.
"O Faz a Conta nasce do desejo de dar protagonismo à população 60+ em um campo vital como o da cultura, da autonomia econômica e da educação financeira", afirmou Ítalo Azevedo, sócio-fundador e diretor-geral da Muda Cultural.
A websérie Faz a Conta, produzida pelo coletivo criativo Fiteiro, acompanha Glória, uma personagem que se especializou em golpes virtuais após sofrer e ouvir sobre tentativas de fraudes. A protagonista criou uma conta em rede social para relatar casos e interage com vizinha, porteiro, amigos e seguidores da internet.
A produção apresenta 10 episódios inspirados em casos reais de golpes bancários e fraudes online. O lançamento está previsto para o final de setembro e será disponibilizado gratuitamente no site oficial do projeto, no YouTube e em cortes para redes sociais.
Educação financeira e economia prateada
A partir de setembro, o projeto percorrerá seis estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Amapá. As oficinas ocorrerão em Registro, São José dos Campos, São Paulo, Belo Horizonte, Contagem, Ibirité, Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Feira de Santana, Salvador, São Sebastião, Maceió, Porto Grande e Macapá.
Cada cidade receberá oficinas com 30 vagas destinadas ao público idoso, divididas em duas turmas de 15 pessoas, além de capacitação para 15 educadores locais. As atividades utilizarão materiais variados como madeira, tecido, plástico e papel, respeitando a cultura de cada região.
A expectativa é alcançar diretamente 675 pessoas nas oficinas presenciais e atingir audiência de 15 mil pessoas com a websérie, por meio de campanha multiplataforma que inclui redes sociais, grupos de WhatsApp e canais locais.
