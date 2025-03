Pacto Transforma acelera ascensão de mulheres negras à liderança corporativa

Em pouco mais de um ano, o Pacto Transforma, fruto da parceria entre o Pacto de Promoção da Equidade Racial e a B3, tem mostrado resultados expressivos ao acelerar a ascensão de mulheres negras a cargos estratégicos no mercado corporativo.

Desde sua implementação em outubro de 2023, o programa já impactou diretamente 31 mulheres negras, oferecendo 438 horas de formação executiva, mentorias individuais e acesso a networking com grandes empresas.

O programa oferece uma série de trilhas de capacitação, como gestão de conflitos, comunicação interpessoal e educação financeira, todas voltadas para preparar as participantes para cargos de liderança em empresas de destaque.

O objetivo é ajudar a solucionar alguns dos principais desafios enfrentados por mulheres negras no mercado corporativo brasileiro, como a falta de representatividade na liderança, barreiras estruturais nos processos seletivos e dificuldades de acesso a redes e conexões estratégicas.

Mulheres negras na liderança

Para Chris Figueiredo, coordenadora de Relações Institucionais do Pacto, que conversou com exclusividade com a EXAME, os temas abordados nas trilhas são fundamentais para o empoderamento das participantes.

“Esses conteúdos fortalecem habilidades técnicas e comportamentais que são determinantes para a ascensão profissional”, diz. “A primeira trilha prepara as executivas para cargos de liderança, enquanto a segunda empodera financeiramente, um fator crítico para tomadas de decisão estratégicas.”

Entre os tópicos abordados estão a Gestão de Conflitos e Capital nas Organizações, que preparam executivas para decisões estratégicas em altos cargos. Também existe uma trilha sobre competências financeiras que, por sua vez, oferece a base para a educação financeira, ensinando conceitos sobre o mercado financeiro e investimento.

A B3 desempenha um papel crucial na implementação do programa, como co-idealizadora e patrocinadora. A parceria surgiu do compromisso mútuo de ampliar a presença de mulheres negras na alta liderança corporativa. A B3 apoia financeiramente a iniciativa, além de contribuir com conteúdos estratégicos e conexões com executivos de alto escalão.

“A participação da B3 tem possibilitado que mulheres negras líderes tenham acesso a mentorias qualificadas e uma rede expandida de oportunidades no setor empresarial, conta Figueiredo.

“Essa colaboração exemplifica como empresas comprometidas com a equidade racial podem construir soluções concretas para transformar o mercado.”

Principais resultados do Pacto Transforma

Nesse período, o Pacto Transforma atingiu:

100% de retenção das participantes durante o programa;

92% de aproveitamento na formação executiva;

80% de participação em vivências corporativas;

90% de aproveitamento na trilha de inglês corporativo.

Até o momento, o programa conectou 31 mulheres negras líderes, criando uma rede de apoio mútuo, troca de experiências e crescimento profissional.

A segunda turma do programa promete ampliar ainda mais o impacto, com trilhas voltadas para negociação e influência, além de conteúdos sobre liderança inclusiva, inovação e ESG, que atendem às exigências do mercado atual. A iniciativa continua a empoderar mulheres negras, contribuindo para a construção de ambientes corporativos mais diversos e inovadores, refletindo um futuro mais equitativo para as empresas.