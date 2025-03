Assaí atinge 45,8% de negros na alta liderança e avança na estratégia ESG

O Assaí Atacadista encerrou 2024 com um avanço na diversidade dentro da companhia. O percentual de pessoas negras em cargos de alta liderança (gerentes e acima) chegou a 45,8%, um crescimento de 2,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2023, marcando o maior índice já registrado pela empresa. O material, divulgado com exclusividade para a EXAME, aponta que no quadro geral, 65,5% dos colaboradores se autodeclaram negros.

A inclusão também se reflete no aumento da participação de profissionais com 50 anos ou mais, que agora representam 9,6% da equipe — um avanço de 1,8 ponto percentual em relação ao ano anterior. Já a presença de pessoas com deficiência na companhia segue expressiva, atingindo 5,3% do total de funcionários, mantendo-se acima da cota legal exigida.

Os avanços fazem parte da estratégia ESG da companhia, que busca fomentar impacto social por meio do desenvolvimento de pessoas e comunidades. Em 2024, o Instituto Assaí viabilizou a doação de 5,4 milhões refeições para famílias em situação de vulnerabilidade, com ações realizadas por meio de cozinhas solidárias, campanhas de engajamento, combate ao desperdício e assistência em emergências climáticas.

Além disso, 480 toneladas de alimentos foram distribuídas a 100 organizações sociais parceiras através da campanha "Alimento a Gente Compartilha", promovida em todas as lojas do Brasil com o apoio de clientes e funcionários.

Sustentabilidade nas empresas

No campo da sustentabilidade, a empresa também avançou na redução de emissões e na gestão de resíduos. Houve uma queda de 10% nas emissões de carbono de escopo 1 e 2 em relação ao quarto trimestre de 2023.

O reaproveitamento de resíduos se manteve estável no ano, atingindo 43%, resultado de iniciativas como reciclagem, compostagem e combate ao desperdício de alimentos. O volume de resíduos orgânicos destinados à compostagem cresceu 46% em relação a 2023.

Outro destaque foi o programa Destino Certo, que redireciona alimentos para doação. A iniciativa foi implementada em 94% das novas lojas do Assaí, totalizando mais de 1.975 toneladas de resíduos orgânicos desviados de aterros sanitários e evitando a emissão de 1.331 toneladas de CO2.

A companhia também reforçou seu compromisso com a transparência na gestão climática. Pelo terceiro ano consecutivo, o Assaí integra o Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3, que reconhece empresas comprometidas com a redução de emissões. Além disso, recebeu a classificação B no CDP (Disclosure Insight Action), um dos principais rankings globais para medição da gestão de riscos climáticos.

Entre as ações voltadas à logística reversa, o Assaí registrou um aumento de 31% na arrecadação de lâmpadas e de 7% na de pilhas e baterias em dezembro de 2024, na comparação com o mesmo período do ano anterior.