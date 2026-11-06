Após aproximação com Trump, big techs entram na mira de investigações democratas

Donald Trump e Mark Zuckerberg em jantar com líderes de tecnologia na Casa Branca, em setembro de 2025 (SAUL LOEB/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10h12.
A vitória democrata no Congresso americano coloca as relações entre empresas de tecnologia e o governo Trump sob maior fiscalização a partir de janeiro. Robert Garcia, que deve presidir a comissão de fiscalização da Câmara, prometeu investigar suspeitas de corrupção empresarial. Escritórios de advocacia se preparam para uma alta na demanda por defesa em investigações parlamentares. Contratos públicos, vínculos com a família presidencial e custos dos data centers estão entre os temas apontados. A Casa Branca nega irregularidades e acusa os democratas de preparar investigações políticas.
As relações entre empresas de tecnologia e o governo de Donald Trump entraram na mira dos democratas que comandarão o Congresso americano. A vitória democrata na Câmara e no Senado abriu caminho para pedidos de documentos, convocações de executivos e audiências sobre contratos públicos e possíveis conflitos de interesse a partir de janeiro.
O aviso veio ainda na noite da eleição. Robert Garcia, que deve assumir a presidência da comissão de fiscalização da Câmara, publicou uma recomendação curta: "Procurem um advogado". Em comunicado oficial, colocou a corrupção empresarial e os negócios da família Trump entre os assuntos que pretende examinar, depois de uma campanha que levou o poder das big techs para o centro do debate.
Os escritórios especializados já se movimentam. Segundo a Reuters, advogados que trabalham com investigações parlamentares esperam uma forte expansão da demanda, com clientes sujeitos à fiscalização do Congresso se preparando para a troca de comando das comissões.
Enquanto estavam na minoria, os democratas enviavam cartas e cobravam explicações. Com o controle das comissões, passam a ter mais condições de exigir documentos e depoimentos por meio de intimações, além de equipes e orçamento maiores para conduzir investigações.A nova maioria poderá transformar cobranças políticas em pedidos formais de documentos e depoimentos.
A mudança ocorre com o início do novo Congresso, em 3 de janeiro de 2027. Em análise publicada nesta semana, o escritório Morrison Foerster observou que os futuros presidentes das comissões já podem pedir a preservação de registros; as intimações devem ganhar força depois da organização dos trabalhos e da aprovação das regras internas.
Uma investigação parlamentar pode alimentar propostas de lei e encaminhamentos a outras autoridades. A convocação de uma empresa, por si só, não demonstra que ela cometeu uma irregularidade.
Parte da pauta foi preparada antes da eleição. Antes da eleição, Garcia e três senadores democratas pediram à fiscalização interna do Departamento de Defesa que examinasse recursos federais destinados a empresas ligadas aos filhos de Trump.
O pedido mencionava US$ 3,2 bilhões em recursos federais para companhias do setor de defesa com vínculos com fundos associados a Donald Trump Jr. e Eric Trump. Os parlamentares queriam saber se essas relações influenciaram decisões do governo.
O documento citava ainda US$ 3,1 bilhões em opções de contratos futuros. Esses valores poderiam ampliar o volume de negócios das companhias com o governo caso as contratações fossem efetivadas.
A frente empresarial também deve alcançar Elon Musk, grande doador republicano, segundo entrevistas da Reuters com advogados, parlamentares e assessores. A agência informou que um representante do empresário não respondeu ao pedido de comentário.
A fiscalização não se resume à proximidade pessoal com o presidente. Na avaliação do Morrison Foerster, comissões também devem cobrar explicações sobre custos de energia associados aos data centers e exportações de chips, assuntos que aproximam a política de IA das preocupações com custo de vida e segurança nacional.
Esse debate já apareceu nas urnas. Durante a campanha, democratas questionaram quem arca com a expansão da infraestrutura de IA, incluindo consumo de água e energia. A reação chegou também ao mercado: empresas de Musk e companhias ligadas a data centers estiveram entre as pressionadas na abertura do dia seguinte à votação.
Os executivos terão diante de si um ambiente diferente daquele dos encontros na Casa Branca. Em setembro, líderes de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI e Nvidia assinaram um compromisso de controles e auditorias sobre a IA que não estabelecia punições nem um papel de fiscalização para o governo.Custos dos data centers e relações com o governo podem levar executivos de IA às mesmas audiências.
O governo Trump nega irregularidades. À Reuters, a porta-voz Lauren Bis afirmou que os democratas estariam agindo contra a população americana se optassem por investigações que a Casa Branca considera políticas e sem fundamento.
O confronto também pode chegar aos tribunais. O Morrison Foerster avalia que, embora o uso de intimações deva aumentar, obrigar o cumprimento dessas ordens enfrenta obstáculos e negociações entre as partes continuam importantes.
Para as empresas, a preparação começa antes da primeira audiência: preservar registros, reunir explicações sobre contratos e entender quais decisões podem virar objeto de cobrança. A interlocução com Washington, até aqui concentrada no Executivo, passa a exigir respostas também à maioria que comandará o Congresso.
A maioria democrata pretende examinar relações empresariais com o governo Trump e possíveis conflitos de interesse. Custos de data centers e exportações de chips também aparecem entre os assuntos esperados para a fiscalização.
O novo Congresso começa em 3 de janeiro de 2027. As comissões precisam organizar seus trabalhos e aprovar regras antes de exercer os poderes da nova legislatura.
O deputado citou suspeitas de corrupção empresarial e os negócios da família Trump. Ele deve assumir a presidência da comissão de fiscalização da Câmara.
É uma ordem para apresentar documentos ou prestar depoimento ao Congresso. Sua emissão não equivale a uma condenação, e o cumprimento pode ser objeto de disputa judicial.
Um pedido de investigação apresentado por democratas menciona US$ 3,2 bilhões em recursos federais para empresas de defesa ligadas a fundos associados aos filhos do presidente. Os parlamentares querem apurar se esses vínculos influenciaram decisões oficiais.
O governo nega irregularidades e classifica a ofensiva como política. A porta-voz Lauren Bis criticou os planos em declaração à Reuters.