Pacto Global - Rede Brasil realiza evento na COP29 para engajar empresas contra mudanças climáticas

Com o início nesta segunda-feira da 29ª Conferência das Partes sobre o Clima de Baku, no Azerbaijão, o Pacto Global – Rede Brasil começa a contagem regressiva até a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, no próximo ano.

A um ano do evento, a iniciativa busca preparar e engajar o setor privado para o melhor atingimento das metas climáticas.

Por isso, a rede brasileira do Pacto Global realiza um evento paralelo na COP29, chamado ‘Business & Climate Ambition’. A programação será realizada no dia 13 de novembro, em Baku. O intuito é fomentar iniciativas e soluções baseadas na natureza a partir do engajamento do setor privado no enfrentamento das emergências e mudanças climáticas.

São esperadas mais de 200 lideranças de empresas nacionais e internacionais de diversos setores, além de organizações não governamentais, pesquisadores e líderes globais, que discutirão o progresso das empresas na agenda climática.

A programação integra o programa Pacto Rumo à COP30, iniciativa do Pacto Global – Rede Brasil que mobiliza o setor empresarial por projetos colaborativos na mitigação, adaptação e financiamento contra às mudanças climáticas. A ação busca convocar empresas para construir uma abordagem colaborativa por resultados climáticos mais duradouros, de forma mais resiliente e sustentável.

Na data, a rede brasileira do Pacto Global também anunciará os cases dos movimentos Ambição Net Zero, Conexão Circular e +Água, parte da sua estratégia ambiental e climática para esta década, chamada Ambição 2030. Dois cadernos temáticos, voltados para a construção da justiça climática nos setores de saúde e moda e têxtil, serão ainda lançados no evento.

Mudanças climáticas e o setor privado

Além da programação na quarta-feira, a rede brasileira ainda promove outros dois eventos paralelos: no dia 14, o painel ‘Acelerando a descarbonização da Indústria e do Transporte no Brasil’, promovido com a Aya Earth Partners. O gerente-executivo de Meio Ambiente do Pacto Global no Brasil, Rubens Filho, estará presente.

Já no dia 15, sexta-feira, o evento será realizado em parceria com a rede colombiana do Pacto Global e com a equipe Race to Zero/Climate Champions. O tema do painel será 'A Jornada Justa e de Emissões Líquidas Zero da América Latina', e contará com a presença de Danielly Mello Freire, gerente de Clima do Pacto Global no Brasil.

Entre os temas que serão debatidos estão a captação de fundos climáticos para a transição verde, especialmente no Sul Global; o papel do setor privado no enfrentamento das mudanças climáticas; a expectativa para a realização da próxima COP no Brasil e o papel protagonista do país nas iniciativas verdes de recuperação do clima.

Flávia Martins, CMO e diretora de engajamento do Pacto Global – Rede Brasil, conta que a COP29 representa um marco importante para a iniciativa e para o setor privado pela expectativa da próxima Conferência das Partes, no próximo ano, no Brasil. “Ainda temos um longo caminho a percorrer para que o país demonstre, na prática e com exemplos concretos, seu potencial e sua vocação para liderar as discussões sobre a crise climática”, explica.

Para Martins, vir ao Azerbaijão é fundamental para traçar novos caminhos e possibilidades, colher insumos e trocar experiências que possam impulsionar o setor privado rumo à COP30.

O Pacto Global – Rede Brasil está presente nas Conferências da ONU sobre o clima desde 2018, incluindo seus debates na programação oficial da Blue Zone, pavilhão que concentra também as sessões plenárias, e a Green Zone, onde está concentrada a participação popular.