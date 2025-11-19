ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

'Pacote Azul': o plano da COP30 para reduzir as emissões em 30%

Marinez Scherer, enviada-especial dos oceanos para a COP30, dá detalhes sobre plano de US$ 116 bilhões para proteção dos oceanos

De acordo com a bióloga e enviada-especial dos oceanos para a COP30, Marinez Scherer, o Pacote Azul está pronto para ser lançado

De acordo com a bióloga e enviada-especial dos oceanos para a COP30, Marinez Scherer, o Pacote Azul está pronto para ser lançado

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08h00.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 09h02.

Belém, Pará — O oceano chega a absorver até 30% de todo o carbono que é emitido na atmosfera, reduzindo os efeitos desses gases no aumento da temperatura em todo o planeta. No entanto, a sua preservação demorou a chegar às mesas de negociação nas Conferências Climáticas da ONU.

Nesta terça-feira, 18, a bióloga e enviada-especial dos oceanos para a COP30, Marinez Scherer, contou em coletiva de imprensa sobre o andamento do Pacote Azul, um plano que finalmente coloca os mares no centro do debate climático e propõe investimentos de US$ 116 bilhões ao ano para a preservação dos oceanos.

"Os oceanos não são periféricos. Estão no centro, junto com florestas e biodiversidade. Tudo está conectado", explicou. “Vivemos em um planeta só — oceanos, florestas e biodiversidade são o que mantêm nosso planeta equilibrado para implementar o que precisamos.”

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

A enviada-climática ainda afirmou que foi lançada nesta segunda-feira, 17, uma ferramenta de rastreamento de danos capaz de medir o impacto aos oceanos a partir de dados científicos. "Os oceanos têm papel de regulador climático. As ferramentas para rastrear o progresso são claras. Tenho confiança de que a COP30 será o ponto de virada para avançar nessa agenda", ressalta a enviada especial.

Parte da "Agenda de Ação" da COP30, o documento detalha o papel dos oceanos no combate às mudanças climáticas e tem como objetivos a conservação marinha, a transição energética e o uso sustentável dos recursos oceânicos. Além disso, busca ampliar mecanismos de financiamento para escalar soluções baseadas no oceano, como restauração de manguezais e proteção de recifes de corais.

US$ 116 bilhões em metas ambiciosas

O documento estabelece metas até 2030 que incluem: investimento de pelo menos US$ 72 bilhões para proteger e restaurar 30% dos oceanos; US$ 4 bilhões anuais para sistemas alimentares aquáticos resilientes e sustentáveis; US$ 10 bilhões em financiamento para países em desenvolvimento para energia; e US$ 30 bilhões por ano para o turismo costeiro.

"Focamos os esforços no que é possível. Queremos sair apenas do discurso de implementação e caminhemos para resultados reais", explica Scherer. A enviada especial detalha que o pacote trabalha com 26 resultados e 17 soluções nas áreas de energias renováveis, conservação dos oceanos e turismo costeiro.

O trabalho, segundo a enviada-especial, também passa por buscar caminhos justos para trabalhadores que vivem da exploração marítima, bem como opções relacionadas à exploração de petróleo e gás.

Estrutura para atrair investimento privado

De acordo com Scherer, o Pacote Azul está pronto para ser lançado. Ela afirma que a urgência do tema cria uma estrutura forte para atrair o investimento privado. Um diferencial importante é a ferramenta de monitoramento lançada com o documento. "Isso dá aos ministros das finanças uma imagem da dimensão do desafio e do escopo do tema", explica.

Scherer explica que a estruturação do pacote foi pensada para envolver não apenas governos, mas todos os atores que já trabalham com os oceanos. "A agenda de ação foi organizada para isso. É o que a COP chama de organização dos outros eixos. Não é só o governo — vai ser implementado com quem já faz",

Força-tarefa para oceanos

O governo brasileiro também avançou durante a tarde desta terça-feira pela preservação dos oceanos: uma força-tarefa oceânica foi anunciada durante o encontro ministerial de alto nível da COP30. A iniciativa será liderada pelo Brasil e a França e busca acelerar a inclusão dos oceanos nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), ou seja, planos climáticos nacionais.

Ao todo, 17 países já concordaram em incorporar o oceano nos seus planos climáticos. São eles: Brasil, França, Austrália, Fiji, Quênia, México, Palau, República das Seychelles, Chile, Madagascar, Reino Unido, Bélgica, Camboja, Canadá, Indonésia, Portugal e Singapura.

Durante evento, a diretora-executiva da Plataforma Oceano e Clima, Loreley Picourt, afirmou que a criação da força-tarefa é uma resposta ao apelo dos países para que o oceano seja refletido no documento final da COP30. “O Pacote Azul serve como um roteiro claro para passar da ambição global de avanços no oceano para a implementação concreta”, explica.

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    1/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    2/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    3/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    4/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    5/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    6/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem - Principe William Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    7/25 COP30 - Belem - Principe William Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Principe William)

  • Sala de imprensa da COP30, em Belém

    8/25 Sala de imprensa da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Sala de Imprensa)

  • COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    9/25 COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Sala de Imprensa)

  • COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    10/25 COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Imprensa)

  • COP30 - Belem - Valter Correia da Silva, Secretário Extraordinário da COP 30 Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    11/25 COP30 - Belem - Valter Correia da Silva, Secretário Extraordinário da COP 30 Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Correia da Silva, Secretário Extraordinário)

  • COP30 - Belem - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    12/25 COP30 - Belem - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara)

  • COP30 - Belem - Fernando Haddad Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    13/25 COP30 - Belem - Fernando Haddad Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Fernando Haddad)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula chega para foto oficial Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    14/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula chega para foto oficial Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula chega para foto oficial)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    15/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    16/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Fotografos registram a foto da família)

  • COP30 - Antes da Conferência, Lula se reuniu com líderes mundiais

    17/25 COP30 - Antes da Conferência, Lula se reuniu com líderes mundiais (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém

    18/25 Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    19/25 COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém

    20/25 Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém

    21/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém (COP30 - Belém - Lula na foto da família)

  • Foto de família com chefes de Estado na COP30

    22/25 Foto de família com chefes de Estado na COP30 (COP30 - Belém - Lula na foto da família)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    23/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    24/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    25/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

Acompanhe tudo sobre:OceanosCOP30Mudanças climáticasClima
Próximo

Mais de ESG

Madrugada da COP30 avança em transparência financeira, tema que travou na COP29

Noite de negociações: COP30 avança na madrugada para concluir texto central

Aumenta pressão por roteiro para fim dos combustíveis fósseis na COP30

Brasil investe só 0,26% do orçamento em meio ambiente, revela relatório lançado na COP30

Mais na Exame

Casual

Exclusivo: Ambev lança edital de R$ 4 milhões para blocos de Carnaval

Tecnologia

China busca autossuficiência em tecnologia com Huawei no centro

Brasil

Operação contra o CV no Rio localiza drogas escondidas em escolas

Mundo

EUA e Rússia negociam plano secreto de paz na Ucrânia, diz site