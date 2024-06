OEA adota declaração de Assunção para eliminar violências e combater mudança climática "A declaração de Assunção reflete acordos para fortalecer a luta contra o crime organizado transnacional, defender os direitos humanos, eliminar toda forma de discriminação e fazer frente à mudança climática", disse o presidente da assembleia, Rubén Ramírez Lezcano, chanceler do Paraguai

O chanceler paraguaio e presidente da Assembleia Geral da OEA, Rubén Ramírez Lezcano (C), discursa ao lado do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o uruguaio Luis Almagro (E), e do secretário-geral adjunto, o belizenho Néstor Méndez, durante o 54º Período Ordinário de Sessões no Paraguai, em 27 de junho de 2024 (AFP/AFP)