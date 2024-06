Inmet alerta para geadas no RS e em SC; frente fria vai derrubar temperaturas em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para geadas em boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para este sábado. Além disso, o instituto também advertiu para a queda de temperatura — entre 3°C e 5°C — em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná.

De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, uma frente fria irá se formar na região Sul e se expandir para o resto do país durante o fim de semana. Esta frente é ocasionada pela chegada no Brasil de uma massa polar originada da Antártica e que já passou por Argentina e Uruguai.

No RS, alguns municípios chegam a registrar temperaturas abaixo de 0°C neste sábado. Em Porto Alegre, a mínima chega a 5°C e a máxima em apenas 13°C. Em SC, a cidade de São Joaquim, na divisa com o Rio Grande do Sul, a mínima alcança -2°C.

Para Florianópolis, a previsão é de máxima de 17°C e mínima de 10°C.

No Sudeste, São Paulo registra máxima de 23°C e mínima de 15°C. No domingo, estes números caem ainda mais, passando para máxima de 16°C e mínima de 13°C na capital paulista. Para o Rio de Janeiro, a temperatura é mais alta neste sábado, com máximas de 29°C e mínimas de 23°C.

Alívio no MS

Andrea Ramos explica que a frente fria deve alcançar o Centro-Oeste e o Norte do país, causando um efeito chamado de friagem — quando as temperaturas destas regiões caem bruscamente —, que ganha força a partir de domingo. O fenômeno pode trazer um alívio ao Mato Grosso do Sul, que sofre com queimadas no Pantanal.

A especialista aponta que há a possibilidade de chuvas já neste sábado no sul e no oeste do estado. Em Campo Grande, a máxima é de 26°C e mínima de 13°C.

No Norte, as chuvas devem seguir atingindo a maioria das capitais da região. Em Manaus, há a probabilidade de chuvas isoladas durante todo o dia, com máxima de 34°C e mínima de 25°C. Para Belém, as precipitações isoladas podem chegar a partir da tarde de hoje, com máxima de 34°C e mínima de 23°C.