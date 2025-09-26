NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: tudo o que você precisa saber sobre a COP30 em Belém

Se você já participou de uma reunião de condomínio, sabe como é difícil fazer todos os moradores concordarem sobre algo que pode parecer simples. Agora imagine essa mesma dinâmica, mas com 196 "apartamentos" (cada um representando um país membro da ONU) tentando chegar a um consenso sobre nada menos do que o futuro do planeta.

Essa é a analogia que Flávia Bellaguarda, fundadora da LACLIMA e especialista em advocacy, usa para explicar o que é a COP30, a maior conferência sobre mudanças climáticas do mundo, que acontece de 10 a 22 de novembro em Belém do Pará.

"A COP é uma grande reunião de condomínio. O condomínio é a Terra e cada apartamento é um país. Se entre moradores já é difícil decidir algo, imagine entre os países e em escala global", destacou em entrevista à EXAME para o videocast Negócios Sustentáveis.

Mas ao contrário de uma reunião comum de prédio, onde se discute sobre porteiros e taxas condominiais, nesta "reunião" os moradores debatem questões como mercado de carbono, financiamento climático, transição justa, adaptação e mitigação das emissões.

Ou até, como lembrou Flávia, quanto de dinheiro as nações mais ricas vão dar para os países em desenvolvimento e ilhas insulares que estão sofrendo de forma desproporcional as consequências da crise climática -- ao mesmo tempo em que contribuíram quase nada para o problema.

Fundada em 2019, a LACLIMA atua como uma ponte inteligente entre as negociações oficiais e a sociedade civil, traduzindo de forma acessível o que acontece nas "salas fechadas". Com essa missão, se tornou das únicas organizações no mundo que leva uma delegação robusta para as COPs.

Presente em pelo menos sete conferências, Flávia coleciona uma bagagem única de experiências -- desde "perrengues" de hospedagem até acompanhar in loco as complexas negociações.

À EXAME, a especialista revela tudo a menos de 50 dias da COP30: o que é a conferência, como funciona a estrutura Blue Zone vs Green Zone, quem pode participar, as agendas prioritárias e as oportunidades práticas para empresários se engajarem estrategicamente em Belém.

Confira no novo episódio de Negócios Sustentáveis:

71% dos brasileiros não sabem o que é COP

Afinal, o que é a COP30? Apesar de ser um dos eventos globais mais importantes da década, pesquisas mostram que 71% dos brasileiros não sabem do que se trata. Por outro lado, 80% ouviu falar que o evento acontecerá no Brasil neste ano.

"Olha o espaço de curiosidade", observa Flávia. "A COP acontece há 30 anos. Por isso, COP30. E esse ano é na Amazônia. Mas uma curiosidade interessante é que ela nasceu aqui no nosso país, na Rio 92", reforçou Flávia.

Na capital carioca, três convenções nasceram: Convenção do Clima, da Biodiversidade e da Desertificação.

Hoje, a UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) "é o único organismo que consegue reunir todos os países do mundo para debater sobre o combate à crise climática". Este ano é um marco pois marca os 10 anos do Acordo de Paris, que prevê limitar o aquecimento a 1.5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

Blue Zone vs Green Zone

A COP também possui dois espaços oficiais. A Blue Zone é o coração das negociações, onde apenas pessoas e empresas credenciadas, chefes de Estado e membros da ONU podem entrar.

Das 50 a 70 mil credenciais disponíveis para o mundo todo, a distribuição é extremamente limitada.

"Dentro da Blue Zone, três pautas prioritárias estão na agenda da presidência brasileira: transição justa, adaptação e o Global Stocktake", contou Flávia.

O Global Stocktage é um balanço para avaliar o progresso coletivo mundial em direção às metas climáticas de longo prazo.

Uma outra inovação é a proposta de um "Global Ethical Stocktake", que vem de uma provocação sobre a ética dos países que se comprometerem e não cumprirem.

Para empresários e interessados que não conseguirem acesso à zona azul, existe a Green Zone, área aberta ao público. "É um espaço onde teremos muitos painéis e discussões acontecendo. É um lugar de troca muito legal", disse Flávia.

Fora do Parque da Cidade, Belém também se prepara para estar pulsante e repleta de eventos paralelos, com atividades propostas pela própria sociedade civil e outras organizações ambientais, soluções e ativações de empresas.

"Vivenciamos 'uma baixa' de três países com regime ditatorial nas últimas COPs. E aí vem o Brasil e a Amazônia. A cidade vai estar muito viva", destacou.

Alinhando expectativas

A especialista faz um alerta importante sobre as expectativas em relação à COP30: "As pessoas têm essa ideia de que vai solucionar todos desafios do planeta. Mas se trata de um processo".

Além disso, ela reforça que a COP é no Brasil, mas é do mundo, e que ser sediada em nosso território pode amplificar representatividade e soluções verdes.

Sobre a crise de hospedagem na capital do Pará, Flávia diz que o aumento dos preços é um problema comum nas COPs.

"O que nunca aconteceu é, há dois meses da conferência, não termos confirmação do mínimo de delegações por falta de acomodação", explicou. Por outro lado, ela comemora que houve um salto de participantes confirmados nas últimas semanas.

Para a fundadora, o grande desafio é fazer com que "a humanidade escolha a sobrevivência e viver em um mundo em que conseguimos ouvir o som dos pássaros".

E relembra: desta vez, a reunião de condomínio mais importante do mundo acontece na nossa casa.