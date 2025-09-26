ESG

Sob evento climático extremo, bolsa de Hong Kong segue operando — e hotéis lotam; entenda o motivo

No centro financeiro, trabalhadores dos principais bancos internacionais escolheram ficar em hotéis próximos ao trabalho e lotaram as opções de hospedagem

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17h02.

Em Hong Kong, a passagem do supertufão Ragasa, que tocou o solo nesta quarta-feira, 24, deixou cidades devastadas após as chuvas torrenciais. Ao todo, 62 pessoas precisaram ser hospitalizadas em centros de saúde pública por conta das lesões causadas pela passagem do ciclone tropical.

Os ventos, que chegaram a 195 quilômetros por hora, levaram o aeroporto de Hong Kong a suspender voos até a manhã da quinta-feira, 25, fechando também escolas e repartições públicas.

Enquanto moradores evacuavam a cidade semiautônoma, os hotéis próximos ao centro financeiro do país ficaram lotados: desde o ano passado, uma regra determina que a bolsa de valores de Hong Kong mantenha as negociações durante eventos climáticos extremos.

Os principais bancos internacionais da região, como Goldman Sachs, Morgan Stanley e HSBC, pediram que seus funcionários trabalhassem de casa durante a passagem do tufão. Apesar disso, os mercados abertos exigem a ida de alguns trabalhadores ao escritório para realizar as negociações e definir preços.

Assim, para evitar os longos deslocamentos até suas casas, boa parte desses funcionários acabou se hospedando em hotéis próximos às companhias.

Eventos climáticos e as negociações em Hong Kong

Em frente ao HSBC está o hotel Mandarin Oriental, que estava próximo de atingir a lotação máxima durante a tarde desta terça-feira. No centro da cidade, outras hospedagens também estavam se esgotando, como o Four Seasons e próximos ao shopping Pacific Place, próximo à divisão do centro financeiro de Hong Kong.

Os banqueiros e traders que ficaram responsáveis pelo trabalho presencial nesta semana presenciaram uma “cidade fantasma”, segundo os moradores.

Segundo dados da Bloomberg, o volume de negociações da quarta-feira ficou 16% abaixo da média dos últimos pregões. O que era possível de ser realizado de forma online, como fóruns, foi alterado para essa modalidade.

Impacto econômico

Mesmo assim, alguns acordos foram adiados, como a oferta público inicial (IPO) da mineradora Zijin Gold, que busca levantar US$ 3,2 bilhões. A exportadora de automóveis Chery Automobile, que pretende captar US$ 1,2 bilhão em seu IPO, manteve a listagem das suas ações na bolsa de Hong Kong, mas cancelou cerimônias relacionadas.

De acordo com especialistas, o tufão Ragasa pode ser o mais perigoso em Hong Kong desde a passagem do ciclone tropical Mangkhut, em 2018, que deixou prejuízos de US$ 592 milhões.

