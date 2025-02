Na ViaMobilidade, trilhos pintados de branco combatem efeitos do calor extremo em SP

Em uma iniciativa pioneira no Brasil, a ViaMobilidade está pintando de branco os trilhos das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda do sistema metroferroviário de São Paulo. A medida visa combater os efeitos da dilatação térmica causada por temperaturas extremas, um fenômeno conhecido como flambagem, que pode comprometer a segurança e eficiência do transporte.

"Este é um trabalho pioneiro no Brasil. Somos o primeiro metrô ferroviário a utilizar essa tecnologia para evitar a flambagem", explica André Costa, diretor das linhas da ViaMobilidade, companhia que integra o Grupo CCR. Segundo ele, a dilatação dos trilhos, feitos de aço carbono, ocorre devido à exposição ao sol e às variações climáticas extremas, podendo causar deformações de até 70 centímetros.

A solução encontrada foi pintar dois terços dos trilhos com tinta branca refletiva, incluindo as laterais, a alma do trilho (partes laterais) e os patins (base). Nos primeiros 6 quilômetros de trilhos onde a tecnologia foi aplicada, já foi observada uma redução de 7 °C na variação térmica. A iniciativa começa nas regiões próximas às estações Presidente Altino, Domingo de Moraes e Imperatriz Leopoldina.

Tecnologia da ViaMobilidade que pinta os trilhos, estratégia para a resiliência climática da operação (Divulgação/ViaMobilidade)

Adaptação climática

A pintura dos trilhos faz parte de uma estratégia mais ampla da ViaMobilidade para lidar com eventos climáticos extremos. A empresa implementou um sistema de monitoramento climático em parceria com o ClimaTempo, que permite acompanhar condições meteorológicas em todas as subregiões atendidas, indo de regiões extremas como do Grajaú, no extremo sul de São Paulo, a Osasco, na região metropolitana.

"Entendemos que eventos climáticos extremos estão mais frequentes e afetam diretamente nossas instalações físicas, sejam estações, trilhos ou elementos de alimentação de energia", destaca Costa. A empresa recebe boletins meteorológicos antecipados e desenvolve estratégias preventivas, como o deslocamento prévio de equipes de manutenção para áreas com previsão de chuvas intensas.

Sustentabilidade

Além das iniciativas climáticas, a ViaMobilidade tem investido em sustentabilidade em várias frentes. A empresa utiliza apenas energia renovável de fonte eólica em suas operações, contribuindo para um transporte de zero emissões.

Nos últimos quatro anos, foram investidos R$ 4,1 bilhões em melhorias operacionais e de acessibilidade.

Na “próxima parada”, a empresa está implementando novas tecnologias, incluindo sistemas como a inteligência artificial para a detecção de problemas na rede aérea e predição de manutenções necessárias. A ViaMobilidade também está finalizando a modernização de sua frota, com 35 dos 36 novos trens já em operação, oferecendo maior eficiência energética e conforto aos passageiros.

De acordo com Costa, a satisfação dos usuários tem respondido positivamente a essas iniciativas, com um aumento de mais de 13 pontos percentuais nas últimas pesquisas do tema, representando uma melhoria de 30% na avaliação do serviço.