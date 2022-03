Na Alexa, O Boticário conta "Histórias do Alex" e busca visibilidade trans

Neste 31 de março, o Dia Internacional da Visibilidade Trans, O Boticário lança a campanha Histórias do Alex, cocriada pela agência de publicidade AlmapBBDO, com uma série de conteúdos sobre visibilidade trans para a Alexa, assistente virtual da Amazon.

Entre os temas abordados há: Quebra de Expectativa, Padrão Estético, Ambiente Seguro, Cultura e Representatividade, Devolver o Protagonismo e Oportunidades — todos protagonizados pelo publicitário Alex Kiyohara, homem trans de 25 anos, foi escolhido para representar a população trans na campanha.

A partir de vivências pessoais de Alex, os seis temas foram construídos como forma de ampliar a visibilidade da data no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo pelo 13º ano consecutivo, segundo dados de 2021 da Transgender Europe (TGEU), que monitora dados globalmente levantados por instituições trans e LGBTQIA+.

A partir da campanha, os usuários da assistente virtual da Amazon poderão acionar a Alexa da seguinte forma: “Alexa, abrir visibilidade trans”, em seguida o personagem da campanha irá se apresentar e trazer de forma aprofundada conteúdos sobre cada tema, no intuito de reforçar a urgência em debater representatividade de forma consistente, inclusive entre marcas de consumo e varejo.

“Para mim, foi muito importante participar desse trabalho, pois sinto que pude reformular a narrativa das pessoas trans que é vista pela sociedade. Pude trazer outra visão de como todas essas histórias realmente acontecem”, conta Alex Kiyohara.

Reconhecida mundialmente, a data ainda é pouco conhecida no Brasil — que costuma celebrar no dia 29 de janeiro, segundo calendário nacional. No entanto, o Boticário busca reforçar o tema também nesta oportunidade.

“Dentro do Grupo Boticário, detentora da marca O Boticário, tratamos Diversidade e Inclusão de forma estruturada desde 2013, inclusive com um grupo de afinidade LGBTQIA+. Hoje, temos 43 funcionários trans e seguimos empenhados em ampliar essa participação internamente, além de promover uma comunicação mais livre de estereótipos, iniciativa endossada por nossa agenda de ESG e recentes iniciativas, como o movimento Diversa Beleza”, diz Marcela De Masi, diretora de marketing do Boticário.

Diversidade e inclusão no Grupo Boticário

Com 45 anos de história e mais de 12 mil funcionários, o Grupo Boticário conta com uma série de iniciativas para a valorização de diferentes grupos, incluíndo LGBTI+, por exemplo:

Licença parental universal: no início do segundo semestre de 2021, o Grupo Boticário se tornou uma das primeiras empresas brasileiras a oferecer licença parental 100% remunerada de quatro meses a seus funcionários. Assim, são 180 dias para mães ou pessoas que gestam e 120 obrigatórios para pais não gestantes. O benefício é concedido de forma universal para homens, casais homoafetivos e pais de filhos não consanguíneos, além das mulheres, que já têm a licença de até 180 dias. No ano passado, desde a ampliação do benefício, foram 519 licenças parentais (35% do total).

Grupos de Afinidade: atualmente, mais de 1,3 mil funcionários do Grupo integram de forma voluntária nossos cinco Grupos de Afinidade, que são: Lado a Lado (equidade de gênero), Além da Pele (equidade racial), Orgulho GB (LGBTI+/acolhimento e engajamento), GeNext (Gerações) e Inclusão na Real (PcD).

Letramento com foco na comunidade LGBTQIAP+: o Grupo Boticário realiza jornadas de treinamentos com foco na comunidade LGBTQIAP+ para funcionários e lideranças

Respeito ao nome social: ou seja, a utilização do nome social da pessoa trans em todos os momentos necessários, dos sistemas e documentações ao dia a dia de trabalho.

Cadastro de novos funcionários: contempla múltiplas orientações sexuais, identidades de gênero e expressões de gênero para quem se sentir à vontade e quiser fazer essas indicações.

Vagas afirmativas para pessoas transgênero ou não binárias via programa Desenvolve: iniciativa do Grupo que promove a formação gratuita em tecnologia para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Apoio oferecido para pessoas em transição: o Grupo Boticário conta com uma série de benefícios e iniciativas neste sentido, como apoio psicológico via plataforma Vittude para colaboradores e dependentes; Saúde GB: 0800 que funciona 24/7 com primeiro atendimento realizado por profissionais capacitados (assistente social) que, a depender do caso, direciona o colaborador para atendimento psicológico, social, aconselhamento jurídico e financeiro; e suporte na questão psicológica, orientação jurídica e suporte social para pessoas trans.