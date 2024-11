“É impossível respirar”, relatam moradores da cidade mais poluída do mundo

Dentro da primeira clínica dedicada a doenças relacionadas à poluição em Nova Delhi, Índia, Deepak Rajak, de 64 anos, luta para respirar. Sua asma, agravada pela poluição atmosférica, levou sua filha a correr para o hospital Ram Manohar Lohiya (RML). A reportagem é da CNN.

“É impossível respirar. Só de vir de ônibus, senti como se estivesse sufocando”, disse Rajak à emissora enquanto aguardava atendimento. Desde o final de outubro, uma camada espessa de fumaça tóxica cobre a cidade, tornando o ar quase irrespirável, interrompendo voos e colocando em risco a saúde de milhões.

Rajak, como muitos outros, não tem escolha a não ser continuar trabalhando. Ele é responsável pelo sustento da família com seu emprego em uma lavanderia. “Se eu não trabalhar, como vou comer?”, questiona.

Os impactos na saúde e no cotidiano

Segundo IQAir, uma empresa que monitora a qualidade do ar global, os níveis de poluição em algumas áreas de Nova Delhi ultrapassaram 1.750 no Índice de Qualidade do Ar (AQI) — níveis considerados perigosos para a saúde já começam em 300.

Esses níveis de poluição são agravados pelo PM2.5, o poluente mais perigoso, que é 77 vezes maior do que o limite seguro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Quando inaladas, essas partículas atingem os pulmões, entrando na corrente sanguínea e causando doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer.

Mohammad Ibrahim, um motorista de tuk-tuk, enfrenta desafios diários para manter seu trabalho nas ruas. “Quando chego em casa e lavo o rosto, sai uma substância preta do meu nariz”, conta. Ibrahim, como muitos outros, não pode parar de trabalhar. “Se eu não trabalhar, como vou pagar meu aluguel?”

1 /7 Turistas visitam Jama Masjid em meio a uma espessa poluição atmosférica, nos bairros antigos de Déli, em 18 de novembro de 2024. Moradores da capital da Índia, Nova Déli, sufocaram em uma névoa tóxica em 18 de novembro, enquanto a poluição do ar piorava e ultrapassava 60 vezes o máximo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde (Turistas visitam Jama Masjid em meio a uma espessa poluição atmosférica, nos bairros antigos de Déli, em 18 de novembro de 2024. Moradores da capital da Índia, Nova Déli, sufocaram em uma névoa tóxica em 18 de novembro, enquanto a poluição do ar piorava e ultrapassava 60 vezes o máximo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde)

2 /7 Mulheres usam máscaras enquanto se exercitam nos jardins de Lodhi em uma manhã fria e poluída em Nova Déli, em 18 de novembro de 2024. A capital da Índia, Nova Déli, mudou as escolas para aulas online em 18 de novembro até novo aviso devido ao agravamento da poluição tóxica, a mais recente tentativa de aliviar a crise de saúde da megacidade em expansão (Mulheres usam máscaras enquanto se exercitam nos jardins de Lodhi em uma manhã fria e poluída em Nova Déli, em 18 de novembro de 2024. A capital da Índia, Nova Déli, mudou as escolas para aulas online em 18 de novembro até novo aviso devido ao agravamento da poluição tóxica, a mais recente tentativa de aliviar a crise de saúde da megacidade em expansão)

3 /7 (Turistas visitam Jama Masjid em meio a uma espessa poluição atmosférica, nos bairros antigos de Déli, em 18 de novembro de 2024. Moradores da capital da Índia, Nova Déli, sufocaram em uma poluição tóxica em 18 de novembro, enquanto a poluição do ar piorava e ultrapassava 60 vezes o máximo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde)

4 /7 () Jama Masjid envolta em poluição espessa, nos bairros antigos de Déli em 18 de novembro de 2024 e turistas visitando Jama Masjid cercados por um céu azul claro nos bairros antigos de Déli em 8 de outubro de 2024)

5 /7 Um ciclista com o rosto coberto por um pano pedala por uma rua em uma manhã fria e poluída em Nova Déli, em 18 de novembro de 2024. A capital da Índia, Nova Déli, mudou as escolas para aulas on-line em 18 de novembro até novo aviso devido ao agravamento da poluição tóxica, a mais recente tentativa de aliviar a crise de saúde da megacidade. (Foto de Money SHARMA / AFP) (Um ciclista com o rosto coberto por um pano pedala por uma rua em uma manhã fria e poluída em Nova Déli, em 18 de novembro de 2024)

6 /7 (Pedestres caminhando ao longo do Caminho Kartavya envoltos em poluição espessa, perto do Portão da Índia em Nova Déli em 18 de novembro de 2024 e pedestres caminhando sob um céu azul claro no Caminho Kartavya perto do Portão da Índia em Nova Déli em 26 de setembro de 2024)

7/7 (Forte Vermelho envolto em uma espessa névoa, nos bairros antigos de Déli em 18 de novembro de 2024 e turistas visitando o Forte Vermelho cercados por um céu azul claro nos bairros antigos de Déli em 8 de outubro de 2024)

Condições agravadas e resposta limitada

A poluição em Nova Deli tem piorado durante os meses de inverno devido à falta de vento e à queima de resíduos agrícolas. Autoridades tentam mitigar os danos com medidas emergenciais, como a proibição de caminhões não essenciais e a suspensão de obras de construção.

Embora essas ações sejam implementadas anualmente, especialistas afirmam que elas não resolvem as causas subjacentes da crise. Sunil Dahiya, analista ambiental, destaca que os esforços do governo não correspondem à gravidade da emergência enfrentada. “Precisamos de ações sistemáticas e abrangentes para reduzir a poluição na fonte, como no setor de transporte, energia e indústrias”, alerta.

Doenças respiratórias e hospitais lotados

Nas clínicas, os médicos relatam um aumento significativo no número de pacientes com tosse persistente, olhos irritados e problemas pulmonares. Mesmo pessoas que nunca fumaram estão desenvolvendo condições como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Dr. Amit Jindal, do hospital Batra, explica que as partículas de poluição crônicas afetam até mesmo jovens e não fumantes. “Pacientes desenvolvem falta de ar mais cedo e têm maior risco de câncer de pulmão”, afirma.

Soluções e desafios

Desde 2019, a Índia implementou o Programa Nacional de Ar Limpo, mas sua eficácia tem sido limitada. As autoridades focam em respostas emergenciais, negligenciando ações contínuas para melhorar a qualidade do ar durante o ano todo.

No entanto, a poluição afeta não apenas a saúde, mas também a qualidade de vida e a economia das famílias. Kajal Rajak, preocupada com o estado de seu pai, expressa sua frustração: “O governo precisa agir.” Enquanto moradores enfrentam dificuldades diárias para respirar, a poluição de Nova Deli permanece como um problema crônico, exigindo soluções que vão além de respostas temporárias.