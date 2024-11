Capital da Índia atinge nível de poluição 60 vezes maior ao aceitável pelas normas internacionais

A poluição atmosférica na capital indiana, Nova Délhi, atingiu nesta segunda-feira, 18, níveis 60 vezes superiores às normas internacionais, o que provocou o fechamento de escolas e restrições ao tráfego.

A megalópole de 30 milhões de habitantes enfrenta todo inverno (hemisfério norte) picos de contaminação provocados pela fumaça das fábricas, o tráfego e as queimadas agrícolas sazonais. A queda das temperaturas e os ventos mais fracos no inverno (de meados de outubro a janeiro) intensificam a contaminação com a retenção de partículas perigosas. Em outubro, a Suprema Corte da Índia determinou que o ar limpo é um direito humano fundamental e ordenou que os governos central e estaduais adotem medidas a respeito.

Isso é 60 vezes superior ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que se torna evidente com uma densa nuvem ácida e cinza sobre Nova Délhi.

"Meus olhos arderam nos últimos dias", comentou Subodh Kumar, um motorista de táxi.

"Com ou sem contaminação, tenho que estar na estrada, onde mais posso ir?", perguntou, preocupado enquanto fazia uma pausa para tomar café em um bar na estrada.

"Não podemos ficar em casa. Nosso sustento, nossa comida e nossa vida, tudo está ao ar livre", disse.

Turistas visitam Jama Masjid em meio a uma espessa poluição atmosférica, nos bairros antigos de Déli, em 18 de novembro de 2024.

Mulheres usam máscaras enquanto se exercitam nos jardins de Lodhi em uma manhã fria e poluída em Nova Déli, em 18 de novembro de 2024.

Turistas visitam Jama Masjid em meio a uma espessa poluição atmosférica, nos bairros antigos de Déli, em 18 de novembro de 2024.

Jama Masjid envolta em poluição espessa, nos bairros antigos de Déli em 18 de novembro de 2024 e turistas visitando Jama Masjid cercados por um céu azul claro nos bairros antigos de Déli em 8 de outubro de 2024

Um ciclista com o rosto coberto por um pano pedala por uma rua em uma manhã fria e poluída em Nova Déli, em 18 de novembro de 2024.

Pedestres caminhando ao longo do Caminho Kartavya envoltos em poluição espessa, perto do Portão da Índia em Nova Déli em 18 de novembro de 2024 e pedestres caminhando sob um céu azul claro no Caminho Kartavya perto do Portão da Índia em Nova Déli em 26 de setembro de 2024

Forte Vermelho envolto em uma espessa névoa, nos bairros antigos de Déli em 18 de novembro de 2024 e turistas visitando o Forte Vermelho cercados por um céu azul claro nos bairros antigos de Déli em 8 de outubro de 2024

Evitar sair de casa

Várias restrições foram adotada pelas autoridades da cidade "em um esforço para evitar uma maior deterioração" na qualidade do ar.

A chefe do Executivo de Nova Délhi ordenou a suspensão das aulas presenciais em quase todos os colégios. As escolas de ensino fundamental já estão fechadas desde a semana passada e as crianças estão fazendo aula online.

Também foram ordenadas a paralisação de todas as obras de construção e restrições à circulação de veículos pesados e dos carros mais poluentes.

O governo pediu que crianças e idosos, assim como pessoas com problemas pulmonares e cardíacos, "permaneçam dentro de casa o tempo todo".

Muitos habitantes da capital indiana não têm recursos para comprar purificadores de ar e vivem em casas mal ventiladas."Quem pode comprar um purificador de ar quando tem dificuldade para pagar as contas?", questiona Rinku Kumar, um motorista de tuk-tuk, táxis motorizados de três rodas, de 45 anos. "Os ministros ricos e os altos funcionários podem se permitir ficar em casa, não as pessoas comuns como nós", acrescentou.