LRCAP 2026: segurança energética e os sinais de um sistema em transição

O Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), realizado em março de 2026, marcou um movimento relevante do setor elétrico brasileiro ao contratar cerca de 19 gigawatts (GW) de potência. O leilão reforça a prioridade dada à segurança energética em um sistema cada vez mais dependente de fontes renováveis, e indica alguns caminhos que vêm sendo adotados para lidar com esse desafio.

A expansão acelerada da geração eólica e solar tem transformado a matriz elétrica brasileira, com ganhos importantes em custo e sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a variabilidade dessas fontes exige mecanismos capazes de assegurar o atendimento à demanda em momentos críticos.

É nesse contexto que o LRCAP se insere. Diferentemente dos leilões tradicionais, voltados à contratação de energia, o foco aqui é a disponibilidade de capacidade, de modo a garantir potência quando necessário.

A magnitude da contratação mostra que a confiabilidade deixou de ser um tema periférico e passou a ocupar um espaço importante no planejamento do setor.

Predominância térmica e seus desdobramentos

O resultado do leilão foi marcado pela forte participação de usinas termelétricas, especialmente a gás natural, refletindo o papel dessas fontes como geração despachável.

Não chega a ser surpresa, já que o próprio conjunto de projetos cadastrados já apontava nessa direção. Ainda assim, o resultado evidencia uma tendência: mesmo com o avanço das renováveis, a expansão do sistema segue apoiada, em parte, em tecnologias convencionais para garantir estabilidade.

Parte da capacidade contratada está associada a usinas existentes sem contratos ou com contratos próximos do vencimento.

O custo da confiabilidade

A contratação realizada no LRCAP representa um compromisso financeiro relevante e dá a dimensão do peso econômico associado à garantia de capacidade. Como se trata de um pagamento pela disponibilidade, e não necessariamente pela geração de energia, o leilão explicita um trade-off recorrente no setor: o custo de manter o sistema seguro frente à crescente participação de fontes intermitentes.

Entre o presente e o futuro do sistema

O LRCAP acontece em um momento em que novas soluções, como sistemas de armazenamento de energia, começam a ganhar espaço. Ainda assim, o resultado mostra que, no curto prazo, o sistema segue ancorado em tecnologias já consolidadas. Ao mesmo tempo, o leilão gerou leituras distintas dentro do setor, refletindo diferentes visões sobre o equilíbrio entre custo e segurança energética.

A incorporação de alternativas mais flexíveis tende a acontecer de forma gradual, acompanhando a evolução do arcabouço regulatório. Garantir segurança energética em um sistema em transformação envolve custos relevantes e escolhas tecnológicas com efeitos de longo prazo.

A prioridade inicial foi a confiabilidade. O desafio seguinte será avançar na incorporação de soluções que ampliem a flexibilidade do sistema, equilibrando segurança, custo e sustentabilidade.