Longevidade como ativo: Nestlé transforma bem-estar em impacto social

Com foco em levar nutrição e bem-estar às pessoas, a Nestlé quer construir um ecossistema que conecta longevidade e impacto social.

A aposta da companhia nessa frente é a terceira edição do Movimento Que Faz Bem, programa que transforma minutos dedicados a práticas físicas e mentais de colaboradores e familiares em doações para organizações sociais, com suporte que também passa por nutrição e educação financeira.

A meta desta edição é ultrapassar cinco mil participantes e converter ao menos R$ 400 mil em recursos para causas parceiras, valor semelhante ao arrecadado nos ciclos passados.

Segundo Fabrício Pavarin, diretor de Total Rewards da Nestlé Brasil, ao estimular práticas de autocuidado, físicas, mentais, nutricionais e até financeiras, há uma contribuição direta para a construção de hábitos que favorecem a longevidade e isso começa dentro do próprio negócio.

"Não é apenas sobre viver mais, mas viver melhor, com qualidade e autonomia", destaca em entrevista à EXAME.

A ideia nasceu em 2023, com o nome "Giro-Bem Estar", com um resultado que chamou atenção internamente: uma queda de 21% no sedentarismo entre os colaboradores logo no primeiro ano.

Em 2024, o projeto evoluiu para o formato atual e passou a mirar metas mais ambiciosas: engajar 12 mil pessoas, o equivalente a 60% do quadro de funcionários da época, e transformar 100 milhões de minutos de atividade em recursos financeiros para comunidades.

Para 2026, a expectativa da gigante de alimentos é superar esses números, em um movimento que Nestlé descreve como a consolidação de uma política interna de saúde em uma frente de impacto social externo e "em maior escala".

Batizada com o conceito "Ative sua melhor versão", a principal novidade da edição é a possibilidade de o participante escolher diretamente qual ONG quer apoiar com os minutos que acumular.

Para a empresa, a mudança aumenta o senso de propósito e a conexão emocional com a causa.

Entre as instituições parceiras apoiadas, estão a Fundação Gol de Letra, voltada à formação de crianças e jovens em vulnerabilidade por meio de esporte e cultura; a Velho Amigo, dedicada ao envelhecimento digno e à autonomia de idosos; e a Cão Paixão, organização de resgate e reabilitação de animais.

Bem-estar como estratégia de negócio

Para Fabrício Pavarin, diretor de Total Rewards da Nestlé Brasil, a iniciativa é reflexo direto da estratégia de bem-estar do negócio e se conecta a uma agenda mais ampla de longevidade.

"O bem-estar do nosso time é o combustível para o impacto social da empresa", afirma.

Segundo o executivo, o movimento nasceu como uma ação interna, mas hoje ultrapassa os muros da empresa e o ciclo alimenta a construção de hábitos duradouros.

O executivo também relaciona a agenda de longevidade aos três pilares de ESG da companhia. Na frente social, cita programas que vão da qualificação de jovens ao apoio à empregabilidade de pessoas 50+ e 60+.

No ambiental, aponta a conexão entre autocuidado e hábitos sustentáveis. Já na governança, destaca a transparência do processo que transforma minutos de atividade em doações auditadas para as instituições parceiras.

"Nesse contexto, a longevidade é uma consequência natural de um ecossistema que valoriza saúde, inclusão e sustentabilidade", complementa o diretor.

Tecnologia acessível e inclusão do público 50+

Na prática, o engajamento com a ação acontece por um aplicativo, dividido em duas frentes que geram créditos para as doações.

As "atividades do fazer" somam minutos de exercícios como corrida, caminhada e dança. Já as "atividades do pensar" contam ações de saúde mental e desenvolvimento pessoal, como meditação, trilhas de psicoeducação, voluntariado e teleconsultas.

O suporte oferecido é dividido em quatro frentes: nutricional, psicológica, física e financeira.

O calendário do programa prevê desafios concentrados em setembro e outubro e encerramento em novembro, quando ocorrem a consolidação dos resultados e a premiação. A companhia também promove ativações presenciais em fábricas e centros de distribuição pelo país, como uma realizada recentemente na unidade da Purina em Vargeão (SC).

Um dos desafios do programa é garantir que a tecnologia não vire uma barreira, especialmente para participantes mais velhos.

Segundo Fabrício, o aplicativo foi desenhado para ser simples e intuitivo, com linguagem acessível. Para o público 50+, a empresa oferece tutoriais, apoio presencial nas fábricas e centros de distribuição, além de trilhas digitais que respeitam diferentes ritmos de aprendizado.

"A tecnologia não é um fim, mas uma ponte para aproximar pessoas de práticas que fortalecem sua saúde e ampliam seu senso de propósito", afirma o executivo.

A viabilidade financeira do programa também é sustentada por marcas do portfólio da Nestlé, como KitKat, Nescau, Ninho, Purina, Nutren, Maggi, Garoto, Kopenhagen, Nescafé, Farinha Láctea, Moça, Passatempo, Puravida, Molico e Nespresso, em uma estratégia que usa a capilaridade para ampliar o volume de doações geradas pelo movimento.