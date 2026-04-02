Livros grátis? Skeelo e Unesco oferecem audiobooks gratuitos até em línguas indígenas

O Skeelo, plataforma de ebooks e audiobooks, firmou uma parceria com a UNESCO para disponibilizar conteúdos gratuitos em múltiplos formatos e idiomas, incluindo línguas indígenas brasileiras. A cerimônia de assinatura do projeto ocorreu nesta semana em Brasília.

A iniciativa parte de um diagnóstico das organizações: barreiras econômicas, tecnológicas e linguísticas ainda afastam grande parte da população brasileira do hábito da leitura digital.

A parceria com a UNESCO busca reduzir essa distância e fortalecer o que Rafael Lunes, cofundador e vice-presidente de Relações Institucionais do Skeelo, chama de direito humano à informação.

"O Skeelo é uma plataforma de livros digitais que combina tecnologia e responsabilidade social. Por meio da parceria com a UNESCO, queremos contribuir ainda mais para reduzir desigualdades sociais e regionais, ampliando as oportunidades de aprendizado, informação e conhecimento e promovendo a diversidade linguística", afirma Lunes.

Audiobooks da Skeelo gratuitos

O projeto dialoga com a Década Internacional das Línguas Indígenas, programa da ONU que vai de 2022 a 2032, ao valorizar o multilinguismo e a diversidade cultural como pilares do desenvolvimento sustentável — sem se restringir, porém, a públicos ou comunidades específicas. A proposta é transformar o ambiente digital em um espaço mais inclusivo e plural de forma ampla.

Do lado da UNESCO, a parceria reforça uma agenda que a organização prioriza: o acesso igualitário à leitura. "A UNESCO reconhece que os livros vão muito além das histórias — eles são uma fonte de criatividade, aprendizagem e transformação social. Promover o acesso equitativo, gratuito e inclusivo à leitura e à informação é uma prioridade para a organização", afirmou Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e representante da UNESCO no Brasil.

A companhia celebra o projeto com a Skeelo e afirma que a a iniciativa amplia as oportunidades de acesso a conteúdos de qualidade.

A parceria também contribui para três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: o ODS 9, de inovação e infraestrutura; o ODS 10, de redução de desigualdades; e o ODS 16, de acesso à justiça e à informação.

O livros e audiobooks da Skeelo estão disponíveis a partir de aplicativos para smartphones.