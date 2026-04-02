ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Livros grátis? Skeelo e Unesco oferecem audiobooks gratuitos até em línguas indígenas

Plataforma de leitura digital formaliza parceria inédita com a organização para ofertar conteúdo gratuito em múltiplos formatos e idiomas, incluindo línguas indígenas brasileiras

Do lado da UNESCO, a parceria reforça uma agenda que a organização vem priorizando: o acesso à leitura (d3sign/Getty Images)

Do lado da UNESCO, a parceria reforça uma agenda que a organização vem priorizando: o acesso à leitura (d3sign/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 2 de abril de 2026 às 18h19.

O Skeelo, plataforma de ebooks e audiobooks, firmou uma parceria com a UNESCO para disponibilizar conteúdos gratuitos em múltiplos formatos e idiomas, incluindo línguas indígenas brasileiras. A cerimônia de assinatura do projeto ocorreu nesta semana em Brasília.

A iniciativa parte de um diagnóstico das organizações: barreiras econômicas, tecnológicas e linguísticas ainda afastam grande parte da população brasileira do hábito da leitura digital.

A parceria com a UNESCO busca reduzir essa distância e fortalecer o que Rafael Lunes, cofundador e vice-presidente de Relações Institucionais do Skeelo, chama de direito humano à informação.

Os 10 audiolivros para 'ler ouvindo' que dominaram 2025

"O Skeelo é uma plataforma de livros digitais que combina tecnologia e responsabilidade social. Por meio da parceria com a UNESCO, queremos contribuir ainda mais para reduzir desigualdades sociais e regionais, ampliando as oportunidades de aprendizado, informação e conhecimento e promovendo a diversidade linguística", afirma Lunes.

Audiobooks da Skeelo gratuitos

O projeto dialoga com a Década Internacional das Línguas Indígenas, programa da ONU que vai de 2022 a 2032, ao valorizar o multilinguismo e a diversidade cultural como pilares do desenvolvimento sustentável — sem se restringir, porém, a públicos ou comunidades específicas. A proposta é transformar o ambiente digital em um espaço mais inclusivo e plural de forma ampla.

Do lado da UNESCO, a parceria reforça uma agenda que a organização prioriza: o acesso igualitário à leitura. "A UNESCO reconhece que os livros vão muito além das histórias — eles são uma fonte de criatividade, aprendizagem e transformação social. Promover o acesso equitativo, gratuito e inclusivo à leitura e à informação é uma prioridade para a organização", afirmou Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e representante da UNESCO no Brasil.

A companhia celebra o projeto com a Skeelo e afirma que a a iniciativa amplia as oportunidades de acesso a conteúdos de qualidade.

A parceria também contribui para três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: o ODS 9, de inovação e infraestrutura; o ODS 10, de redução de desigualdades; e o ODS 16, de acesso à justiça e à informação.

O livros e audiobooks da Skeelo estão disponíveis a partir de aplicativos para smartphones.

Acompanhe tudo sobre:LivrosONUIndígenas

Mais de ESG

América Latina pode ser ‘bateria verde’ do mundo e destravar US$ 10 tri em PIB, revela McKinsey

Sem eletricidade, não há petróleo: o gargalo estrutural da recuperação venezuelana

Governo lança Plano Nacional de Bioeconomia com aporte de R$ 350 milhões

Tabu nas COPs, Conferência na Colômbia reúne 45 países pelo fim dos combustíveis fósseis

Mais na Exame

Mercados

Embraer entrega 44 aeronaves no 1º trimestre, alta anual de 47%

Tecnologia

Ataque iraniano atinge operações da Oracle e Amazon em Dubai

Economia

Alckmin diz que dois estados não vão aderir à proposta do governo de subsídio ao diesel importado

Mundo

Trump impõe tarifas de até 100% sobre medicamentos importados, mas com algumas empresas isentas