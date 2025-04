UNESCO oferece US$8.500 para projetos de impacto liderados por jovens

A UNESCO e a Nestlé anunciaram a abertura das inscrições para a segunda edição do programa "Youth Impact: Because You Matter".

Jovens entre 18 e 30 anos podem submeter, até 8 de abril, projetos de sustentabilidade com impacto ambiental ou social. Os selecionados receberão US$8.500 (aproximadamente R$48.000) para impulsionar suas iniciativas.

O programa global da UNESCO tem como meta subsidiar 100 projetos liderados por jovens focados na resiliência e sustentabilidade dos sistemas alimentares.

A expectativa é que o "Youth Impact" beneficie 500 mil pessoas direta ou indiretamente, investindo em ideias de negócios que tornem mais sustentáveis a produção, o processamento, o transporte e o consumo de alimentos, enquanto fortalece economias locais e amplia a presença jovem no mercado de trabalho.

Mais de 130 mil pessoas já beneficiadas

A primeira edição do programa, lançada como piloto na América Latina em 2023, impulsionou 20 jovens líderes na região, alcançando cerca de 130 mil pessoas.

Entre os projetos brasileiros selecionados estavam o Afroricas, voltado à carreira e finanças de mulheres negras, e uma iniciativa de ensino de português para imigrantes e refugiados no Brasil.

Além do investimento financeiro, os jovens selecionados receberão treinamentos e programas de orientação personalizados pela UNESCO, desenvolvidos em colaboração com a Plataforma de Empreendedorismo Jovem (YEP) da Nestlé, que coordenará o programa de capacitação com duração de seis meses.

Com a iniciativa a UNESCO espera fortalecer seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a capacitação de jovens lideranças globais, integrada ao programa "Nestlé needs YOUth" que, segundo a companhia, já apoiou milhões de jovens com acesso a oportunidades econômicas na última década.