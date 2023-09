John Kerry: Espero que Lula cumpra as promessas feitas aos EUA

O enviado especial para o Clima, da Casa Branca, John Kerry, disse à EXAME, que a reunião bilateral entre os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil foi produtiva, mas que espera que Lula cumpra as promessas feitas ao mandatário americano, Joe Biden.

Kerry encontrou a reportagem logo após o anúncio de uma iniciativa conjunta entre Lula e Biden para melhoria das condições de trabalho nos dois países. Ele parou para aguardar uma integrante da comissão e foi clicado pelo editor de fotografia da EXAME, Leandro Fonseca. "Você só conseguiu a foto porque ela precisou arrumar o sapato", brincou Kerry, posando para mais alguns cliques de Fonseca.

Nesta quarta-feira, 20, Lula e Biden lançaram a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras, um acordo de cooperação que visa apoiar e valorizar os trabalhadores através da inclusão profissional e da promoção de oportunidades de emprego dignas, como forma de construção de um futuro democrático e sustentável.

A parceria funcionará com a atuação de parceiros sindicais dos dois países contando, também, com a participação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e juntará esforços na luta contra o fim da exploração do trabalho forçado e infantil e contra a discriminição de mulheres, pessoas LGBTQI e demais grupos marginalizados no mercado de trabalho.

"Devemos colocar os trabalhadores no centro das soluções políticas, quando observamos os desafios globais complexos, como as alterações climáticas, o aumento dos níveis de pobreza e a desigualdade econômica. Para isso, devemos impulsionar a inovação por meio de apoio e capacitação para garantir o nosso futuro", disseram os presidentes na declaração conjunta Brasil-EUA sobre a Parceria pelo Direito dos Trabalhadores e Trabalhadoras, divulgada na tarde desta quarta-feira, após o encontro oficial.

Lula e Biden ainda reforçaram suas percepções sobre a digitalização crescente dentro do mercado de trabalho e afirmaram ter "preocupações", apesar disso, o plano usará de plataformas digitais para promover empregos e capacitar os trabalhadores sobre seus devidos direitos. A ideia é que, futuramente, com o desenrolar do projeto, outros parceiros e países sejam envolvidos na cooperação Brasil-EUA.



