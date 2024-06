IoT e suas aplicações ESG: evento debate o potencial socioambiental da internet das coisas

O hub de cidades inteligentes iCities traz pela primeira vez para o Brasil o IoT Solutions World Congress. A edição de São Paulo acontece nos dias 06 e 07 de junho, no Transamérica Expo Center. O evento contará com a presença de mais de 100 startups e terá uma área avançada de testes – os chamados testbeds -- com mais de 20 empresas participantes.

No congresso, serão abordados temas como mobilidade, energia, saúde, agronegócios, segurança e conectividade. O evento terá a presença de palestrantes internacionais, incluindo especialistas com passagens pela NASA e pelo governo dos Estados Unidos (Casa Branca). A sigla IoT, do inglês internet of things (internet das coisas) refere-se à interconexão de dispositivos físicos, veículos, eletrodomésticos e outros objetos, com a capacidade de coletar, armazenar e transmitir dados pela internet, possibilitando a automação de tarefas e a obtenção de informações em tempo real.

Entre os destaques da programação estão a futurista Rita Wu, que falará sobre IoT no cotidiano, e Luis Henrique da Cruz Ribeiro, mais conhecido como Ricky Ribeiro. Ribeiro descobriu sua paixão pela mobilidade urbana quando morou em Barcelona, entre 2004 e 2006, para cursar um Mestrado em Sustentabilidade e um MBA Executivo. Na mesma época, o então estudante recebeu um diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que evoluiu e hoje faz com que ele se comunique exclusivamente por um leitor óptico para escrita e um programa que transforma o texto, comandado pelos olhos, em voz.

“Barcelona e o Mestrado em Sustentabilidade foram responsáveis por uma profunda transformação na minha forma de ver o mundo e as cidades”, disse Ribeiro, em entrevista à EXAME. “Fiquei encantado em constatar que a qualidade de vida das pessoas poderia ser infinitamente maior em uma cidade com uma disposição urbana inclusiva, que valorizasse os espaços públicos, estimulasse a convivência social entre diferentes grupos e classes e priorizasse os meios de transportes públicos e ativos.”

Rick irá palestrar junto com Normano Ribeiro, especialista em tecnologia aplicada à mobilidade urbana, sobre diferentes soluções de mobilidade que envolvem IoT, a exemplo de informações do transporte público em tempo real, contagem de passageiros no transporte público, contagem de ciclistas em ciclovias, monitoramento do tráfego, gestão de estacionamentos, segurança de veículos, informações ambientais e outras.

Em iniciativa inédita, o evento oferece uma categoria de ingresso gratuita para quem fizer doações de itens essenciais, como alimentos, roupas, água e produtos de higiene, que serão destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A programação completa e a emissão dos ingressos estão disponíveis em https://iotscongressbrasil.com.br.