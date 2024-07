Doações e vale-compras: o plano do Instituto Assaí Atacadista no combate à insegurança alimentar

Em 2023, o Instituto Assaí Atacadista, organização de ações sociais da rede de atacado e varejo Assaí Atacadista, completou um ano atuando pelo aumento da segurança alimentar e apoio ao empreendedorismo e esporte. Com o lançamento do Relatório Anual de 2023, a empresa divulgou os resultados atingidos e as metas que ainda buscam alcançar até 2025.

Um dos projetos criados no ano passado foi o Mais Escolha, que busca levar conscientização sobre melhores hábitos alimentares para pessoas de baixa renda ou em vulnerabilidade social. O intuito, de acordo com a gerente do Instituto Assaí, Andréa Henriques, é promover recursos para que pessoas possam escolher alimentos pelas suas propriedades nutricionais, e não apenas pelo seu preço.

Um vale-compras mensal no valor de R$ 105 é distribuído para famílias em baixa renda, valor pensado para complementar programas sociais e benefícios que pessoas abaixo da linha da pobreza já recebem. “Com parceiras de organizações locais, identificamos essas famílias que precisam de apoio para alimentação. São distribuídas informações sobre o impacto dos ultraprocessados, incentivando um olhar atento à alimentação”, conta Andréa.

A prioridade, de acordo com Henriques, é de famílias lideradas por mulheres negras e mães solo em extrema pobreza. “O Mais Escolha começou como um projeto piloto em Santarém (PA), Serrinha (BA) e no Capão Redondo, em São Paulo. Além da compra de comida, os cartões também servem para o consumo de itens de higiene pessoal e limpeza, pensando na segurança alimentar de forma mais ampla”, explica. Desde setembro de 2023, mais de 1800 famílias já foram impactadas pela iniciativa. A meta até 2025 é de beneficiar 6 mil famílias.

Ainda na área de segurança alimentar, o instituto apoiou cozinhas solidárias na distribuição de refeições prontas para a população em situação de rua ou em extrema pobreza. O trabalho funciona em parceria com cinco instituições sociais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. No ano passado foram distribuídas 51 mil refeições. Para 2025, a meta instituída é de 518 mil refeições para 10 cozinhas solidárias.

O projeto Destino Certo também foi uma das armas para evitar a insegurança alimentar. Alimentos que não estão aptos a venda por conta de sua aparência, como por variações de cor ou formato, são doados para organizações sociais, como Connecting Food, Mesa Brasil e Bancos de Alimentos de São Paulo. No último ano foram doadas 2,3 mil toneladas de frutas, legumes e verduras para 60 instituições sociais, que beneficiaram quase um milhão de pessoas.

A campanha Alimento a Gente Compartilha, que acontece nas lojas do Assaí Atacadista durante 20 dias nos meses de dezembro, incentiva que os clientes também colaborem no combate à fome: por meio das doações, foram recebidas 400 toneladas de alimentos. O Assaí colaborou com outras 60 toneladas.

Formação profissional

Por meio da Academia Assaí, central de cursos e formações, a rede atacadista atua para capacitar empreendedores do ramo de alimentos. São diversos cursos gratuitos nas áreas de finanças, marketing e vendas. “São ferramentas e conhecimentos que ajudam em diferentes âmbitos de gestão de negócios, muitas vezes vinculadas a especificidade de cada empreendedor”, conta Henriques. “Seja ele ambulante, faça vendas por encomenda ou tenha ponto fixo, os cursos focam nos conhecimentos que ele precisa aprender pensando que quanto mais concretos os exemplos, maior impacto pode causar.”

As formações ainda tocam em temas como fluxo de caixa, divisão entre as contas físicas e jurídicas, além de higiene e limpeza no preparo de alimentos. O Assaí ainda promove o Prêmio Academia Assaí, que promove imersões, cursos e ganhos em dinheiro para micro e pequenos empreendedores.

Os cursos, que são realizados de forma online pensando na democratização do acesso, agora também podem ser feitos presencialmente nas lojas do Assaí. “Costumam durar três dias e tratam de temas que entendemos que fazem sentido para o crescimento do empreendedor”, explica a gerente. Durante todo o ano, foram 15 mil certificados emitidos.

Esporte como ferramenta de inclusão

O Instituto também passou a considerar iniciativas de incentivo ao esporte como métodos para inserção de jovens na cidadania. “Muitas organizações esportivas no Brasil não priorizam o alto rendimento dos atletas, mas sim o desenvolvimento social de famílias e comunidades. Nosso foco é desenvolver essas instituições e fortalecer o trabalho deles”, explica Andrea.

Durante 2023, a varejista lançou o primeiro edital de seleção dessas instituições, priorizando aquelas que atuam em comunidades em vulnerabilidade socioeconômica. Logo chegaram a mais de 300 inscritos.Foram selecionadas 50 instituições das regiões Norte, Nordeste e da Grande São Paulo. Cada um dos líderes esportivos das instituições passou por uma formação com foco no desenvolvimento dos centros esportivos e na função pedagógica de cada organização.

“Na prática, centros esportivos conectam com diversas questões da cidadania, como acesso a direitos, equidade de gênero e acesso a programas sociais. Vimos casos em que esses espaços ajudaram pessoas que nem tinham sua documentação completa”, conta a gerente.

Após a formação, 15 instituições foram selecionadas para receber um acompanhamento ao longo de 2024 e 2025, com o objetivo de melhorar o planejamento de negócio, gestão corporativa e estrutura das organizações. Elas ainda receberão aportes financeiros de até R$ 90 mil ao longo dos meses de formação.

De acordo com Andrea, a atuação do instituto busca fortalecer áreas em que o Assaí se conecta diretamente, pensando nas dores dos seus clientes. “É fundamental que uma empresa do nosso porte retribua para a sociedade. Olhar para o desenvolvimento dos negócios é olhar para as comunidades em que estamos inseridos e pensar em benefícios além do que a nossa atuação enquanto negócio já gera”, conta.

A gerente conta que entre as próximas ações a serem realizadas estão mais um ciclo do Mais Escolha, além da chamada dos empreendedores selecionados pelo Prêmio Academia Assaí. “Temos olhado como fortalecer e nos conectar com todo o ecossistema de empreendedores de alimentação. Queremos discutir políticas públicas para microempreendedores, conectar com outros atores que olham para o mesmo público e potencializar energias para fazer mais, juntos”, conta.