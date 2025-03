Inscrições abertas: Brasil busca jovens lideranças para representar o país na COP30

O Presidency Youth Climate Champion (PYCC), iniciativa que amplia a participação jovem nas políticas climáticas globais, está com inscrições abertas até 11 de março.

O programa selecionará brasileiros de 18 a 35 anos para integrar a delegação oficial do país na COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro, em Belém (PA). O objetivo é que os selecionados atuem como embaixadores e representante da pauta climática na Conferência.

A ação é promovida pelo governo brasileiro, por meio da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Quem pode se inscrever

O programa é voltado para:

Jovens brasileiros entre 18 e 35 anos;

Com experiência comprovada na agenda ambiental;

Fluentes em inglês;

E com histórico de participação em eventos climáticos nacionais e internacionais.

Como se inscrever

Entre os requisitos, estão o currículo, comprovação de experiência mínima de cinco anos e um formulário de ciência e concordância, que define diretrizes internacionais para a função.

Os interessados devem enviar a documentação exigida para o e-mail selecao.pycc@presidencia.gov.br.

As inscrições confirmadas serão divulgadas até 12 de março. O processo seletivo seguirá com análise documental até 16 de março, e a lista provisória dos habilitados será publicada no dia 17, na página da Secretaria Nacional de Juventude. Recursos poderão ser apresentados até 19 de março, e o resultado final será anunciado em 21 de março, incluindo um comunicado do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

Protagonismo jovem na agenda climática

Criado na COP28, realizada em 2023, o Presidency Youth Climate Champion tem o objetivo de engajar jovens no debate climático global, promovendo a participação ativa em conferências internacionais e iniciativas locais. Os selecionados passarão a colaborar com especialistas e representantes políticos para fortalecer o papel da juventude nas decisões sobre mudanças climáticas.

A presidência da COP30 será responsável pela seleção final dos participantes.