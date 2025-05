Litoral de SP tem alerta laranja de chuva nesta sexta; fim de semana será seco na capital

O litoral paulista está sob alerta laranja de chuvas fortes até a meia-noite desta sexta-feira, 23, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A instabilidade climática ocorre após a passagem de uma frente fria que afetou a região desde a quinta, 22, causando tempo instável na costa, na região metropolitana e na faixa leste do estado.

O Inmet destaca que uma zona de instabilidade que se estende do Paraná pode gerar chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia. Esse cenário aumenta o risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios em áreas vulneráveis do litoral paulista.

Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) indica que o sábado terá menos nebulosidade, com temperaturas entre 16°C e 23°C, e umidade relativa do ar próxima a 60%. Nesta sexta (23), o dia começa com chuva leve e céu nublado, mantendo o clima ameno com máximas que não ultrapassam 21°C e mínima de 17°C.

No litoral, as condições continuam instáveis no sábado, com possibilidade de chuvas isoladas e máximas entre 22°C e 23°C, principalmente em Itanhaém, onde podem ocorrer pancadas moderadas a fortes. No domingo (25), o tempo deve melhorar, com céu aberto nas praias e temperaturas máximas variando entre 24°C e 26°C, em cidades como Santos, Guarujá, São Sebastião e Ubatuba.

Clima quente e seco predomina no interior

No interior do estado, o sol predomina e as temperaturas sobem, com máximas perto dos 30°C. Em São José do Rio Preto, a previsão aponta para 31°C nesta sexta, subindo para 32°C no sábado e caindo para 30°C no domingo. Ribeirão Preto deve registrar até 31°C no fim de semana, enquanto Bauru e Campinas terão máximas entre 26°C e 30°C.

A diferença entre o clima úmido no litoral e o tempo seco no interior mostra o impacto da frente fria na variação meteorológica do estado de São Paulo. Esse contraste reforça a necessidade de atenção para as condições locais de cada região.