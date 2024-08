Ícone popular, Silvio Santos inspirou gerações de empreendedores, diz Celso Athayde

Nunca fui colega de trabalho de Silvio Santos, uma expressão que ele adorava usar. Mas, de certa forma, eu e meus amigos no camelô de Madureira sempre o tivemos como referência, já que ele também deu seus primeiros passos como empreendedor nas mesmas ruas em que trabalhávamos. A cada boa venda ou negócio bem-sucedido, mencionávamos o nome de Silvio, assim como um garoto que grita "Pelé!" ou "Marta!" ao marcar um gol no campinho. Afinal, as referências nos movem, nos impulsionam. Silvio Santos era assim. Não sabemos se todas as histórias atribuídas a ele eram verdadeiras, mas quem se importa se o Saci Pererê, o Lobo Mau ou o Lobisomem existiram? Eles fazem parte do nosso imaginário e, por isso, já estão incorporados às nossas vidas.

Hoje, acordei com as redes sociais inundadas de suas fotos em diferentes momentos de sua vida. Seja em registros mais recentes ou quando ainda era uma criança, fica claro o impacto que ele teve no país. Lembro-me das vezes em que ele quase concorreu à presidência do Brasil, causando um grande alvoroço no cenário político. Sempre foi um polêmico amável. O amor por ele atravessou gerações. As crianças assistiram ao seu programa enquanto esteve no ar, e digo isso para as mais diversas gerações: minha mãe, eu, meus filhos e netos. É inacreditável como seu modelo desafiou o tempo e as várias formas de evolução da televisão.

Eu mesmo, quando faço palestras, uso uma frase que diz: "Nem todo mundo será empreendedor, nem todo mundo será o Silvio Santos; alguém vai ter que vender o carnê do Baú da Felicidade". Silvio não foi apenas um ícone da televisão, mas também uma figura importante para milhões de brasileiros, especialmente para os da periferia. Ele era percebido como um dos nossos, e não como alguém que usaria discursos de marketing para explorar as nossas necessidades.

Por isso, sua inteligência e visão de negócios desafiaram os modelos tradicionais de comunicação, tornando-o incomparável no cenário midiático. Silvio sempre foi uma inspiração para mim como empreendedor, não apenas porque começou em Madureira, assim como eu no camelô, mas porque se transformou em um homem bilionário que enchia as pessoas de orgulho. Em geral, no Brasil, a riqueza humilha e ofende; com ele, não era assim. Ao contrário, ele inspirava sentimentos de ascensão social. Ele simbolicamente representou a resiliência e o trabalho duro no imaginário coletivo.

Silvio Santos pode ter partido, mas sua marca está gravada na história da comunicação e nos corações dos brasileiros. Ele provou que, com coragem, inteligência e visão, é possível superar qualquer obstáculo. Seu legado transcende sua morte e continuará nos impactando para sempre.